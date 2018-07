Domènech celebra "los buenos" resultados obtenidos y la pluralidad que refleja la nueva Ejecutiva

Publicado 03/07/2018 19:36:27 CET

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de los comuns Xavier Domènech ha celebrado este martes los "buenos resultados" obtenidos en las primarias del partido en la que se ha impuesto la candidatura que colideraba con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y ha valorado positivamente que hayan entrado en la nueva ejecutiva del partido representantes de las otras dos candidaturas que concurrían al proceso electoral interno.

En rueda de prensa ha valorado los resultados de las primarias en las que su candidatura ha obtenido 2.099 votos --un 64%-- 20 de los 30 puestos en la comisión ejecutiva del partido en un proceso de primarias celebrado del viernes al lunes en el que han participado 3.260 personas de los 9.088 inscritos.

Por detrás de la candidatura de Domènech y Colau, ha quedado la candidatura de Comuns Federalistes que con 681 votos --21,08%-- que ocuparan seis puestos en la dirección, y de los anticapitalistas de Desbordem que han obtenido 450 votos -13,93%--, que les otorga 4 puestos en la ejecutiva.

"Hemos hecho de la diversidad algo que no nos tiene que dar miedo, que nos tiene que fortalecer. No solo en el eje nacional, sino también en temas territoriales. Es bueno que la diversidad se exprese en los órganos" internos, ha expresado Domènech, en una rueda de prensa a la que no ha asistido Colau que se encuentra en un acto sobre vivienda en Londres.

Preguntado por la participación en el proceso electoral, que ha sido del 35% de los inscritos --2.000 menos que en la Asamblea Constituyente del 8 de abril de 2017-- ha reconocido que "habría deseado que fuera más alta".

"Es una de las primeras tareas que tendremos que abordar como nueva Ejecutiva", ha explicado y ha adelantado que celebrarán la primera reunión de la dirección la semana que viene, mientras que el 21 de julio se celebrará el primer Consell Nacional.

CONFERENCIA MUNICIPALISTA

Ese Consell Nacional comenzará a trabajar en uno de los objetivos que la formación tiene para la "nueva etapa", la implantación del partido en el territorio catalán y preparar el terreno de cara a las municipales previstas para 2019.

En el mes de julio se constituirán cerca de 100 grupos locales --los Comuns Locals-- que deben preparar la articulación y el arraigo del proyecto en el territorio, y el escenario electoral donde quieren convertirse en "una herramienta de las clases trabajadoras para extender la posibilidad de cambio en el país".

Han fijado para el 6 de octubre una conferencia sobre municipalismo en la que los comuns diseñarán su hoja de ruta para las candidaturas municipales y los objetivos en los comicios.

FACHIN

Preguntado por la decisión del exsecretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, de registrar como partido la plataforma Som Alternativa que creó al dejar la formación morada, el actual secretario general de Podem ha dicho que era algo "esperado y que tiene legitimidad" para hacerlo.

A la iniciativa de Som Alternativa se ha sumado la diputada de ECP en el Congreso Marta Sibina y preguntado por ese extremo Domènech ha contestado que es ella quien debe explicarlo en el grupo parlamentario: "Ahora mismo está a nuestro lado. En el futuro tendrá que decidirlo ella".