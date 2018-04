Dos candidatas dejan el debate de primarias de Podem por permitir la candidatura de Xavier Domènech

Publicado 04/04/2018 20:43:47 CET

Otras candidaturas reprochan que sea líder de los comuns y él replica que viene a liderar Podem

BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidatura a las primarias de Podem de la senadora Celia Canovas y la de la inscrita Merche Gil han participado en el inicio del debate entre candidatos a la Secretaría General para anunciar que no seguirían en él después de que el Comité Electoral del partido rechazara dos recursos contra la candidatura del líder de los comuns Xavier Domènech y considerara que no había incompatibilidades para que se presentase a las primarias.

"Los órganos tienen la obligación de velar por la transparencia", ha dicho Gil durante el debate de primarias de Podem Catalunya en la que los inscritos de la formación podrán escoger de forma presencial o telemática entre este jueves y el lunes al secretario general, al Consejo Ciudadano Autonómico catalán (CCA) --la dirección-- y a la Comisión de Garantías de la formación en Catalunya.

Las dos candidaturas han explicado que la comisión de garantías si aceptó los recursos contra la candidatura de Domènech, por no cumplir el documento de incompatibilidadades --algo que el Comité electoral descartó-- sin embargo, la Comisión de Garantías Estatal recordó en un dictamen que la comisión de garantías autonómica no es competente.

Cánovas ha decidido no participar del debate porque consideran que está demasiado encorsetado: "No es un debate, es un formato de exposición. No se produce un debate real", ha dicho sobre un debate al que estaban invitados seis candidatos a la Secretaría General y otra más al CCA.

Noelia Bail, que sí ha participado en el debate, ha planteado un Podem con voz propia delante de otras organizaciones políticas en las instituciones: "¿Cómo se puede apostar por una voz propia cuando se dirige otra organización?¿Cuándo sabremos que es el Xavi de Podem y cuándo el Xavi de los comuns?".

"Apostamos por que Podemos se presente a todas las elecciones ¿Todas las candidaturas apuestan porque Podem se presente a las elecciones?", ha cuestionado Bail, mientras la miembro de su candidatura María Martínez ha pedido que Podem sea un fin en sí mismo.

Bail ha afirmado que la secretaría general "se debe solo al partido", y ha defendido que no haya acumulación de cargos y que la dirección sea compartida y feminista.

XAVIER DOMÈNECH

Domènech ha llamado a crear un Podem más fuerte, aprovechando su pluralidad y escuchándose los unos a los otros, y ha replicado a Bail: "Me llamo Xavi Domènch, vengo del 15M, de la lucha por las clases trabajadores ¡Vengo a ser el candidato de Podem!".

"Ganamos con Podem por dos veces las elecciones generales en Catalunya. Me presento a secretario de Podem. Viví el nacimiento de Podem, de esos locos que gritaban 'Sí se puede'", ha expresado el candidato inscrito en la formación desde 2015.

Ha llamado a los cerca de 150 inscritos congregados en la Sala Bostik del barrio barcelonés de la Sagrera a recordar quiénes son los inscritos: "Sólo escuchándonos los unos a los otros volveremos a ser lo que éramos, la principal fuerza para poder echar al PP. Por eso necesitamos un Podem fuerte".

Domènech ha explicado, en respuesta a preguntas de los asistentes, que tras las elecciones a las que ha concurrido ha acabado siendo el portavoz de Podem y "siéndolo no estaba viviendo la vida interna de Podem" por lo que ha decidido presentarse convencido de que Podem es una de las grandes fuerzas del cambio en Catalunya y España, y ve necesario que se pueda proyectar.

"Necesitamos toda nuestra fuerza, la fuerza de Podem. Hay que volverse a reconocer a construirse hacia fuera. Cuando claudicamos están claudicando los estudiantes las mujeres y las trabajadoras", ha concluido.

También en respuesta a los asistentes ha explicado que el modelo territorial por el que apuesta es el de un estado plurinacional que reconozca las naciones que hay en su interior y, sobre la relación entre ellos, ha aclarado: "Es un debate que tenemos que tener en Podem Catalunya, pero es un debate que tenemos que tener con todo Podemos".

Desde la candidatura En Catalunya Podemos, Ester Alarcón ha pedido recuperar lo que considera que se está perdiendo y ha llamado a "dejarse de peleas e intentar recuperar todo lo que se pueda para tratar de ganar, al menos, a Cs".

El candidato independiente Cristian Medrano ha llamado a crear un Podem que pueda superar a las formaciones que defienden la política de bloques, del 'si' y del 'no' sin un proyecto claro: "Podem no puede ser una maquina de resolución de conflictos. Tiene que ganar la Generalitat".

Finalmente en los bloques que se han abordado de asuntos sociales y feminismo, las cinco candidaturas que han participado en el debate han mostrado mucha sintonía.