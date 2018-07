Duran se estrena como enviado de la Generalitat preguntando a Zapatero por sus avisos a las comunidades

Actualizado 26/01/2011 5:18:00 CET

BARCELONA/MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CiU y portavoz de los nacionalistas catalanes en el Congreso, Josep Antoni Duran, aprovechará la primera sesión parlamentaria de control al Gobierno en la Cámara baja de este miércoles para exigir explicaciones al presidente José Luis Rodríguez Zapatero por sus advertencias a las comunidades autónomas que no recorten su gasto y sus niveles de deuda.

Según dijo Zapatero en el 'Financial Times', el Gobierno intervendrá si las comunidades no recortan su gasto y sus niveles de deuda para ayudar a España a salir de la crisis: "Nosotros debemos dar ejemplo a las autonomías con el control del gasto público. Y ellos tienen que responder y cumplir con las obligaciones porque si no lo hacen, el Gobierno actuará".

Además, Zapatero afirmó que ningún Gobierno regional puede emitir deuda sin la autorización del Ejecutivo central, un aviso que no ha sentado bien a la Generalitat de CiU. "Nosotros tenemos la llave", avisaba el presidente, quien insiste en que el Ejecutivo central reforzará los límites y actuará contra cualquier región que sobrepase la línea marcada.

EVITAR UN "PUNTO SIN RETORNO"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, replicó esta semana que las relaciones entre Catalunya y España se instalarían en un "punto sin retorno" si el Gobierno prohibiera al Govern emitir más deuda. "Espero que no llegaremos a este punto, porque sería un punto sin retorno", indicó.

En ese contexto, Duran, que ha sido designado por Artur Mas como su interlocutor ante el Gobierno central, quiere que Zapatero explique en el Congreso cuál es el alcance de esas advertencias vertidas en el 'Financial Times'.

"¿Cuál es el sentido de las declaraciones del presidente del Gobierno, publicadas en el 'Financial Times', respecto a las comunidades autónomas?", reza la pregunta registrada en el Congreso, que será formulada en la sesión plenaria del próximo miércoles.