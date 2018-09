Edicions62 lanza una edición crítica del corpus poético de Gabriel Ferrater

Publicado 10/09/2018 13:47:43 CET

Celebra los 50 años de la compilación 'Les dones i els dies' que impacto en la sociedad por su tono y temas corrientes

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Edicions62 ha lanzado una edición crítica del corpus poético de Gabriel Ferrater en la compilación 'Les dones i els dies', que recoge tres poemarios, seis poemas inéditos, algunos descartados por la censura u otros motivos personales del considerado poeta olvidado.

La obra ve la luz cuando se cumplen 50 años de la compilación de los 114 poemas originales que el mismo poeta publicó en 1968, y que recoge las obras de 'Da nuces pueris' (1960), 'Menja't una cama' (1962) y 'Teoria dels cossos' (1966), ha explicado el responsable de la edición crítica, Jordi Cornudella.

"Se trata de un libro importantísimo en la historia de la poesía contemporánea, recoge una poesía catalana muy concentrada en el tiempo y muy acotada que tuvo un gran impacto en la época", ha significado Cornudella.

"Cuando vio la luz la sensación de novedad fue muy grande por varias razones: por el tono y el hecho de que saliera un individuo en un tono oracional o de conversación", así como los temas corrientes y no simbolistas y sin grandilocuencias, ha observado Cornudella.

El responsable de la edición crítica, que ha descrito a Ferrater como poeta de cenáculo, ha subrayado que el libro --que no es una obra comentada-- está repleta de viviencias y detalles significativos que están documentados en la parte final.

FUENTES DE TRABAJO

Para su trabajo, Cornudella ha bebido de documentación del Fondo Gabriel Ferrater --que él mismo custodia--, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares --por la censura--, el Fons Joan Vinyoli Pladevall, el Fons Valentí --en la Biblioteca de Catalunya--, el Fons Valverde, el Fons Joaquim Molas y archivos particulares.

La publicación de los poemas se acompaña de pequeñas numeraciones, que en la parte final recoge algunas variaciones y correcciones sufridas por los mismos poemas por intención de Ferrater, ha explicado el editor del sello Edicions62.

'ANY' Y 'CADAQUÉS'

De los poemas inéditos, cuatro forman parte del periodo en el que escribió el citado corpus poético, peor no se llegaron a incorporar por razones diversas: el que tiene como título 'Cadaqués' no llegó a publicarse en vida suya porque no quiso finalmente, mientras que 'Any' no pasó la censura.

"Casi seguro que si hubiera hecho otra copia de 'Les dones i els dies' los hubiera recogido porque los tenía puestos todos juntos", ha destacado Cornudella.

A MARTA PESSARRODONA

Además, se publica también un poema que se llama 'Midsommarnat', dedicado a Marta Pessarrodona, y 'Prop dels 19', basado en una alumna que se llamaba Júlia Samaranch, además de recoger su único poema en inglés.

Ha lamentado que existe un "mito" sobre la obra de Ferrater en el mercado, y ha admitido que en la actualidad cuenta con una cantidad reducida de lectores, si bien algunos escritores actuales beben de su poesía, como Maria Cabrera, Jaume Coll Mariné y Núria Martínez-Vernis, que el jueves asistirán a la presentación de la obra en el Ateneu Barcelonès a las 19 horas.

HORIZONTE 2022

De cara a la celebración del centenario de su nacimiento y del medio siglo de su muerte en 2022, Cornudella ha explicado que existe un proyecto hasta 2021 de publicar las obras completas a cargo de Galaxia Gutenberg.

Además, Empúries recuperará en un solo volumen en enero de 2019 el curso de literatura catalana, y ha confiado en llegar al 2022 con toda la obra en el mercado, además de más materiales.