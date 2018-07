Las empresas de transporte denuncian que reducirán un 24% su productividad con la nueva normativa

Actualizado 28/02/2007 17:31:25 CET

LLEIDA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de transporte por carretera reducirán un 24% su productividad cuando entre en vigor la nueva normativa europea que regula el sector, según concluyeron hoy 600 profesionales que se reunieron en Lleida, ciudad que ostenta la presidencia de la Confederación de Asociaciones de Transportistas.

El presidente de la Asociación en Lleida, Francesc Trota, aseguró que "las empresas están dispuestas a acatar la norma", que prevé una reducción en las horas que los conductores pueden estar al volante, pero a cambio piden "más inversión para paliar la pérdida de productividad" y añadió que la única solución "es incrementar la flota de camiones y la plantilla y eso no es fácil".

El presidente añadió que "si se dignifica la profesión, cosa que no pasaba hasta ahora, no hará falta que recurramos a los camioneros del Este para cubrir los plazos" y afirmó que "hasta ahora y por culpa de las condiciones, la gente de aquí no estaba dispuesta a ser camionero". Por su parte, el vicepresidente de la Organización Mundial del Transporte, Pere Pedrosa, exigió "la creación de rutas que conecten todas las capitales europeas".