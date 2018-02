Entidades dan un ultimátum al Govern ante la "falta" de intérpretes de sordos en las aulas

Publicado 20/02/2018 13:18:13 CET

Piden la oficialidad de la lengua de signos catalana, la tercera en hablantes en Catalunya

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de personas Sordas de Catalunya (Fesoca), la Asociación de padres de niños sordos de Catalunya (Apansce) y la Associació Volem signar i escoltar se han unido en una reclamación administrativa previa a la vía contenciosa para exigir a la Generalitat que abandone la "pasividad" actual y cumpla la legislación garantizando intérpretes de lengua de signos en las aulas.

Las entidades llevan dos años con más de 50 reclamaciones individuales y sin obtener respuesta, y abordan esta medida como último recurso antes de ir a los juzgados, ya que aseguran que de 2.000 niños sordos, solo 178 tienen educación bilingüe --con lengua de signos como vehicular-- ha explicado la abogada del despacho que ha dirigido la reclamación, Vosseler Abogados, Leire López.

Piden más horas de intérpretes para los alumnos que lo soliciten --ante "la insuficiencia" actual-- y la creación de tres centros nuevos bilingües en las provincias de Tarragona, Lleida y Girona, porque aseguran que actualmente solo existe una escuela y un instituto en Barcelona con este modelo con lengua de signos catalana como vehicular.

La portavoz de Volem signar, Marian González, ha explicado que no ven garantizada esta posibilidad de elegir de las familias que contempla la ley, y ha criticado que la Generalitat asegura que hay 21 centros bilingües pero no lo son completamente, y que justifica faltas de horas de intérprete con criterios pedagógicos cuando consideran que son "criterios económicos".

Acompañada del presidente de Fesoca, Antonio Martínez, y el de Apansce, Ricard Navarro, González ha lamentado que los niños y jóvenes sordos ven problemas en "todas las etapas" de la educación, partiendo de que no existe una atención temprana con lengua de signos y esto implica perder un tiempo clave para el desarrollo del niño.

ENFOQUE MUY "MEDICALIZADO"

Ha lamentado que en los centros de recursos educativos para deficientes auditivos (Creda) se da a las familias una información muy centrada en los audífonos y los implantes cocleares --sobre los que ha dicho que son una opción y no aseguran que no se pierda información-- con un enfoque muy "medicalizado", en lugar de educativo.

En estudios postobligatorios, aseguran que sólo está garantizada esta asistencia en el caso de las universidades, pero en los ciclos profesionales tienen unas 15 horas semanales lectivas de intérprete, y solo la mitad de las horas de prácticas, y González ha relatado que en un módulo hubo un accidente en el que un joven perdió dos dedos, y mientras en esa ocasión había intérprete, no lo hay en otras horas en las que hacen tareas "con el mismo riesgo".

Dos jóvenes que estudian un ciclo de mecánica, Gonzalo y Josué, han explicado su testimonio en la rueda, en la que han relatado que no optaron por estos estudios como algo "vocacional", sino porque se lo recomendaron y por poder ir juntos.

Ambos han considerado insuficientes las 20 horas semanales de intérprete que tienen, y tienen que compensar la información que pierden cuando no lo hay con unas cuatro horas más de dedicación que el resto de compañeros.

TRATO DE LENGUA OFICIAL

El presidente de Fesoca ha pedido que se añada una casilla en la preinscripción para pedir la escolarización en lengua de signos catalana, y ha reivindicado la lengua de signos catalana como garante de la "inclusión plena en la sociedad" del colectivo de personas sordas.

Martínez ha visto como solución que esta lengua de signos sea considerada oficial, por ser la tercera con más hablantes en Catalunya --tras el catalán y el castellano--, con 25.000 usuarios, muy por encima de los 6.000 del aranés, que sí es oficial.

Ha criticado las situaciones de "desprotección" que viven en casos de emergencia, como cuando se dieron los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) y no se puso intérprete en las ruedas de prensa oficiales, con lo que las personas sordas no recibían el mensaje que llamaba a no salir de casa.