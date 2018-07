ERC celebra la reunión Torra-Sánchez pero critica que no se avale la autodeterminación

Actualizado 09/07/2018 18:49:21 CET

"Agradecemos las buenas palabras porque estábamos acostumbrados a formas muy distintas"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha afirmado este lunes que su partido está "contento y satisfecho" con que se haya producido la reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez, pero ha criticado que el Gobierno central siga rechazando el derecho de autodeterminación de Cataluña.

En rueda de prensa, ha expuesto que, por un lado, celebran las "buenas palabras y la buena predisposición" del Ejecutivo de Sánchez pero, por el otro, lamentan que no ha habido grandes novedades respecto a la posibilidad de que los catalanes voten en un referéndum.

"Buenas palabras y buena predisposición pero ninguna novedad más. Nos parece especialmente sorprendente salir en 2018 a negar el derecho de autodeterminación que sí reconocen democracias avanzadas como Canadá y Reino Unido", ha concluido el republicano.

Así, ERC se ha mostrado satisfecho con las formas del Gobierno central de que haya aceptado una reunión de tú a tú con el presidente: "Para nosotros era importante que hubiera una mesa de nuevo donde poder hablar de manera bilateral. Satisfechos".

Sin embargo, para los republicanos supone una decepción que no el Gobierno no haya mostrado ninguna sintonía con la autodeterminación, y aseguran que esto no hará variar la apuesta de ERC por ejercer este derecho "universal" algún día.

Para ERC, avalar este derecho no diferencia entre ser independentista y no serlo, sino en ser "demócrata" o no serlo, e insiste en reivindicar los referéndums de independencia que se han celebrado en Quebec (Canadá) y Escocia (Reino Unido), donde en ambos casos ganó el 'no'.

DIFERENCIAS CON RAJOY

Aunque consideran que no hay avances concretos, ERC sí ha destacado que valoran en Pedro Sánchez un cambio de actitud respecto al Gobierno anterior: "Agradecemos las buenas palabras porque estábamos acostumbrados a formas muy distintas".

Sabrià ha asegurado que, pese a que no haya ningún avance en autodeterminación, ERC seguirá apostando por que el Govern siga en esta mesa de diálogo Estado-Generalitat, y ha insistido en que hay que dar una respuesta "política" y no judicial a la situación de Catalunya.

Ha expuesto que su partido insistirá en "poder hablar de autodeterminación seriamente", y ha advertido al Estado de que es positivo hablar de mejoras en Cataluña como por ejemplo en Rodalies, pero que la medida en la que hay que profundizar es en el derecho a decidir de los catalanes.

"Valoramos positivamente las formas pero lamentamos no haber avanzado más. Continuaremos trabajando para el reconocimiento de que el futuro político de los catalanes solo lo pueden decidir los catalanes", ha zanjado el líder de ERC.

Preguntado por si la Fiscalía General del Estado debería rebajar su posicionamiento actual hacia los líderes soberanistas encarcelados, ha asegurado que si lo hiciera "sería una noticia muy bien recibida" porque, a su juicio, es injusta la situación de prisión que viven.