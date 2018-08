ERC critica que se pida investigar a Aragonès por el 1-O: "Quieren que paremos nuestra lucha"

Publicado 08/08/2018 18:35:41 CET

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha lamentado este miércoles que el Juzgado de Instruccción 13 de Barcelona haya pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que investigue al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por su presunta implicación en los preparativos del referéndum del 1 de octubre, y lo ha atribuido a un movimiento para frenar al soberanismo.

"Lo que vemos con la petición es que nos quieren decapitar, descabezar, que quieren que paremos nuestra lucha democrática", ha asegurado Vilalta en declaraciones a los medios en Barcelona, y ha defendido que la convocatoria de un referéndum no es ilegal.

La republicana ha afirmado que desde ERC seguirán "persistiendo en la defensa de los derechos de la ciudadanía" y de la autodeterminación, y ha pedido que no se judicialice un conflicto que es político, en referencia al proceso independentista.

"Lo que hace falta son respuestas políticas a una situación que es política, como es que la ciudadanía de nuestro país pueda decidir nuestro futuro colectivo", ha expuesto la portavoz, que ha expresado el apoyo de la formación tanto a Aragonès como a los diputados en el Parlament Lluís Salvadó y Josep Maria Jové.

Según ha informado el TSJC la mañana de este miércoles, la sala Civil y Penal del tribunal ha recibido una exposición razonada del titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona para que asuma la investigación respecto a estos tres dirigentes, que ERC considera "una farsa".

"No hay delitos: votar no es ningún delito, hacer un referéndum no es ningún delito y lo que hace falta es parar la judicialización de la política y afrontar la situación de forma valiente", ha reclamado Vilalta.

Aragonès, Salvadó y Jové fueron altos cargos del Ejecutivo de JxSí y corresponde al TSJC investigarlos dada su condición de aforados, al ser el primero miembro del Govern y los dos últimos diputados en la Cámara catalana.