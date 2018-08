ERC de Les Borges Blanques plantará este martes al subdelegado del Gobierno en Lleida

Publicado 23/07/2018 19:52:49 CET

LLEIDA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de ERC de Les Borges Blanques (Lleida) no irán este martes por la tarde al Ayuntamiento de la localidad, donde está prevista una reunión entre el alcalde, Enric Mir (PDeCAT), y el subdelegado del Gobierno, José Crespín.

"Los concejales de ERC de Les Borges Blanques, a pesar de estar invitados, no iremos dado que no reconocemos a ninguna autoridad de un Estado que no respeta el derecho a decidir de los pueblos" y encarcela a los representantes elegidos democráticamente, ha asegurado el grupo municipal este lunes en un comunicado.

"Tenemos muy presentes la represión sufrida el día 1 de octubre de 2017, así como la aplicación del artículo 155, ambas medidas puestas en práctica con el consentimiento del partido que representa este señor", agrega el grupo en referencia al socialista.

Para los republicanos, la reunión con Crespín "entra en total contradicción" con que cada mes, ante el propio Ayuntamiento, todos los representantes del consistorio se reúnen con la ciudadanía para pedir liberación de los políticos soberanistas encarcelados y el retorno de los exiliados.

Según la agenda de la Subdelegación del Gobierno, la reunión entre el subdelegado y el alcalde de Les Borges Blanques está convocada en el Ayntamiento a las 17.00 horas.