ERC pide a Sánchez ser "valiente" y que el referéndum sea sobre la independencia

Actualizado 03/09/2018 15:18:39 CET

Llama a la movilización independentista pero insiste en el "diálogo" con el Gobierno central

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que sea "valiente" y que el referéndum que ha propuesto este lunes no sea sobre el autogobierno de Catalunya, sino sobre el derecho de autodeterminación, es decir, sobre la independencia.

En rueda de prensa tras la reunión de la dirección del partido, ha defendido que el independentismo lleva años movilizándose no para abordar un nuevo Estatut, sino para que se le reconozca "el derecho a decidir" si quieren una república catalana.

"Lo que tendría que hacer Sánchez, y así se lo hemos trasladado, es ser valiente y afrontar la situación política que se vive en Catalunya. Tendría que dar una respuesta política abordando el derecho a decidir que tiene el pueblo de Catalunya", ha resumido la dirigente republicana.

Por un lado, ERC insiste en que la ciudadanía se siga movilizando a favor de la independencia y que el Govern trabaje en la misma línea pero, por el otro, aún confía en un "diálogo y negociación" entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez.

ERC concluye que apuesta por implementar la ponencia política que aprobó a principios de verano, en la que defendía seguir reivindicando la independencia sin abandonar "la bandera del diálogo, la negociación y el acuerdo para la resolución política de una situación que es política".

"No hemos hecho todas la movilizaciones estos diez años para más autogobierno o un nuevo Estatut. Lo que reclamamos es una cuestión de fondo, es el derecho de autodeterminación", ha concluido sobre la propuesta lanzada este lunes por el presidente.

MOVILIZACIONES EN LA CALLE

En paralelo a mantener un canal abierto de diálogo y negociación con el Estado, Vilalta ha hecho una llamamiento a movilizarse por la Diada, el 11 de septiembre, para defender el derecho a decidir y también la libertad de los presos soberanistas.

"Hay amplias mayorías en la calle y hay que volver a demostrar que, pese a la represión, continuamos estando allí. Es un curso político que tiene que venir marcado por la defensa de los derechos civiles y las libertades", ha concluido la portavoz.

Pese a defender que existe una mayoría que avala el proceso soberanista, ERC también advierte de que los defensores de la independencia no deben renunciar nunca a seguir ampliando la base de apoyos: "No conozco ningún proyecto que no quiera sumar a más gente y ser más fuerte".

DIPUTADOS SUSPENDIDOS

Vilalta se ha mostrado confiada en que lograrán llegar a un acuerdo con JxCat sobre el papel que tienen que jugar en el Parlament los diputados suspendidos por el Supremo, un tema que originó una crisis entre ambos en el mes de julio.

Sin embargo, ha expuesto que en estos momentos no tiene constancia de que este pacto exista: "No tenemos novedades concretas sobre este debate. Cuando haya un acuerdo definitivo ya se hará público. Los portavoces en el Parlament están trabajando en ello".