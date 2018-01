ERC reitera su apoyo a Puigdemont pero no concreta si avala investirlo a distancia

Actualizado 19/01/2018 15:12:24 CET

¿Cuál es el calendario para investir al próximo presidente de la Generalitat?

El diputado de ERC en el Parlament Raül Romeva ha reiterado este viernes su apoyo a que Carles Puigdemont sea reelegido presidente de la Generalitat, pero ha mantenido la incógnita sobre si su partido avala o no que sea investido a distancia por medios telemáticos.

Lo ha explicado en rueda de prensa desde el Parlament tras reunirse con el nuevo presidente de la Cámara, Roger Torrent, al que ha transmitido formalmente que ERC no presentará candidato propio y que apoyan al de JuntsxCat por ser "la lista del ámbito republicano más votada".

Romeva ha dicho que con Torrent sólo ha hablado de su apoyo a Puigdemont pero en ningún caso de cómo invertirlo: "No hemos hablado de la investidura técnicamente de ningún tipo. Hemos explicado que no proponemos un candidato porque apoyamos al de JuntsxCat. El resto no nos toca a nosotros decidirlo".

La mayoría de preguntas a Romeva han girado en torno de qué le parece a su partido esta investidura a distancia, pero ha declinado posicionarse asegurando que su reunión con Torrent no era para tratar esto.

"ERC apoya al candidato que presenta la lista que en el ámbito republicano ha tenido más apoyo --JuntsxCat--. No ha habido ninguna otra discusión. No hemos hablado de la modalidad" de investidura, ha repetido más de una vez.

En la reunión con Torrent también ha participado la secretaria general de ERC y líder de los republicanos en la Cámara al estar Junqueras en la cárcel, Marta Rovira, pero quien ha comparecido antes los medios ha sido Romeva.

LA MESA DEL PARLAMENT

Preguntado por el informe de los letrados que afirma que Puigdemont no puede ser investido si está en Bélgica, Romeva ha destacado que estos informes "no son vinculantes" y que es la Mesa del Parlament quien tiene la decisión final.

"La Mesa es quien acaba interpretando estos informes", ha dicho, concluyendo que debe ser el órgano rector de la Cámara quien decida sobre temas polémicos como la investidura a distancia y la delegación del voto de los diputados que están en Bélgica.

En la Mesa hay mayoría independentista con dos miembros de ERC y dos de JuntsxCat, por lo que el partido republicano de forma indirecta tendrá que acabar pronunciándose en este órgano si avala la investidura a distancia.

NEGOCIACIONES PARA FORMAR GOVERN

Romeva ha explicado que, en paralelo a la investidura de Puigdemont, ERC y JuntsxCat ya negocian con más detalle la composición del próximo Govern y el nuevo organigrama de la administración catalana.

Sin embargo, ha argumentado que no sería bueno para las negociaciones entrar en detalles: "Hay conversaciones desde hace mucho tiempo, pero no puedo avanzar absolutamente nada. Hay las conversaciones que tiene que haber pero, como es lógico, no puedo avanzar nada".