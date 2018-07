El 'estafador de mujeres' dice que solo pidió prestado y la fiscal le acusa de dedicarse al engaño

Publicado 20/06/2018 15:29:51 CET

Acumula 25 denuncias por estafa y se enfrenta a 2 años y medio de cárcel por este caso

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conocido como 'estafador de mujeres', Albert C.O., ha defendido este miércoles durante el juicio en el Juzgado Penal 1 de Barcelona que le pidió prestado dinero a una víctima, con quien mantenía una relación esporádica, porque tenía "poca solvencia", en varias cantidades hasta llegar a deberle unos 2.000 euros, pero que se lo devolvió varios meses después y que actuó sin voluntad de estafarla.

Mientras, la fiscal del caso le ha acusado de dedicarse al engaño de mujeres ya que según ella tiene varios antecedentes por estafa, apropiación indebida y denuncia falsa, y pide para él una pena de dos años y medio de cárcel por estafa o, como alternativa, apropiación indebida.

La víctima sostiene que le entregó en 2015 varias cantidades de dinero hasta los 2.280 euros mediante engaños, ya que Albert C.O. le aseguraba que eran para tratamientos médicos, para hacer unas transferencias a Andorra o porque acababa de perder el DNI y no podía hacer reintegros.

Así lo ha expresado en su informe la fiscal del caso, ya que la declaración de la mujer ha sido a puerta cerrada para preservar su intimidad, y ha considerado que el acusado la engañó fingiendo que se dedicaba a inversiones privadas y manejaba "negocios millonarios, dando apariencia de solvencia", y que solo tenía problemas momentáneos de liquidez.

En cambio, Albert C.O., sobre quien pesan 25 denuncias, ha asegurado que al pedirle el dinero prestado le prometió devolvérselos y que así lo hizo en cuanto encontró un trabajo, entregándole la primera nómina, aunque en ese momento ella ya le había denunciado: "Lo más rápido que pude se los devolví".

El acusado ha relatado que entablaron una relación amistosa y sentimental en septiembre de 2015 tras conocerse en una red social de las que ha denominado "chats ejecutores" para contactos físicos, en concreto 'Badoo', y que tuvieron encuentros semanales hasta marzo de 2016.

Ha negado haberle pedido dinero para seguir un tratamiento médico, porque había perdido el DNI o para transferencias a Andorra: "En aquel momento no tenia solvencia y ella me fue ayudando", ha expresado, porque tenía mala relación con sus padres y no tenía trabajo, compartía piso y tenía problemas para pagar.

Albert C.O. ha explicado que su relación siempre fue "cordial, buena y educada" pero que quizás cuando, en sus palabras, se enfrió, ella decidió denunciarlo por los nervios de que no le devolviera el dinero

"El día que me conoce ya sabe quien soy, que no tengo trabajo", ha relatado el acusado, que dice que no pactaron una fecha límite de devolución.

El abogado defensor, David Peña, ha pedido su libre absolución al considerar que no existió engaño y ha puesto en duda que la mujer pudiera creerse las supuestas excusas que asegura que él le dio al pedirle dinero.

SEGUNDO JUICIO

El segundo juicio previsto en el mismo juzgado contra Albert C.O. se ha suspendido porque su abogado ha aportado un documento que prueba que está en tratamiento psiquiátrico desde primavera de 2016, cuando ocurrieron los hechos, por lo que ha pedido que previamente le examine un forense.

La juez ha acordado suspender el juicio, a la espera de que se le haga dicho informe, y lo ha fijado para el próximo 17 de octubre de este año a las 12.30 horas.