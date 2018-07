El exeditor de Vogue USA cree que la profesión está en extinción y celebra la diversidad

Publicado 28/06/2018 12:30:50 CET

Invitado internacional de la 080, ha presentado su documental biográfico

BARCELONA 28, (EUROPA PRESS)

El exeditor de 'Vogue' USA André Leon Talley ha considerado este jueves, en el marco de la XXII 080 Barcelona Fashion, que el editor clásico de las revistas de moda está en vías de extinción y ha celebrado la evolución del sector hacia la diversidad: "La cultura es algo evolutivo y la moda no es una excepción".

En rueda de prensa, antes del pase del documental 'The Gospel According To André: A Life in Chiffon Trenches', Talley ha repasado su ascenso hacia lo más alto del mundo de la moda, a lo que ha atribuido los valores que le inculcaron de pequeño, sobretodo por su abuela.

"El documental va más allá de la moda, va sobre la vida. Es una historia de un hombre negro de Estados Unidos que viene del sur y llega a lo más alto", ha explicado Tally, que se ha mostrado muy satisfecho con el recibimiento que está teniendo el documental, especialmente por parte de la prensa.

CAMBIO CULTURAL

Talley cree que las nuevas dinámicas de comunicación y transmisión de la información, potenciadas por las redes sociales, han cambiado la figura del editor de una revista de moda: "Ahora todo el mundo lo quiere todo de forma instantánea".

Sin embargo, ha elogiado su potencial, especialmente Instagram, por la posibilidad que ofrecen a cualquier persona de visibilizarse y compartir su mundo, aunque ha reivindicado la figura del editor como un referente experto al que acudir: "Las revistas siempre serán importantes porque las personas buscaremos la información que tenemos en las revistas, ya que queremos tener acceso a los expertos".

En cuanto a la evolución de la moda, el también activista contra el racismo cree que las nuevas tendencias y la progresión en favor de la diversidad forman parte de la evolución natural tanto del sector como del momento cultural, y ha recordado que años atrás ya había modelos transgénero desfilando en Nueva York y que salieron incluso en la Vogue francesa: "Es una evolución lenta, pero orgánica".

LOS VALORES COMO PREMISA

El exeditor de la revista de moda también ha aprovechado para recordar algunos momentos de su carrera, como cuando empezó a trabajar en 1975 para Andy Warhol, quien le enseñó a ver una narrativa detrás de cada vestido, cómo conoció a grandes de la moda, como Karl Lagerfeld, y sobre su etapa en 'Vanity Fair', que le trajo a Sevilla para cubrir una boda.

"Mi fe y mis familiares han sido muy importantes, mi abuela también lo fue. Llevo siempre conmigo sus enseñanzas, de quien estoy más orgulloso es de ella", ha detallado Talley, que ha recordado especialmente sus origines en Carolina del Norte.

Preguntado por su estilo, cree que todo el mundo tiene que tener uno propio y sentirse cómodo en él: "Siempre digo que mi estilo es mi propia armadura".