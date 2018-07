Una exposición en Barcelona investiga el tratamiento del color y la luz de Ryan McGinness

Actualizado 26/01/2011 12:31:06 CET

El Espai Cultural Caja Madrid de Barcelona inaugura este miércoles una muestra del norteamericano Ryan McGinness, artista internacionalmente reconocido por su singular manera de acercarse a la iconografía contemporánea y al uso del color.

Con 'Color Oblicuo', que inaugura el ciclo de exposiciones 2011 del centro, el artista se acerca al público con una selección de obras recientes a través de las cuales enseña sus principales intereses: las calidades cromáticas, lumínicas y psicológicas de su obra.

Como eje central de la exposición se presenta la obra 'Most of the time most people do what most people do most of the time (La mayoría de las veces la mayoría de la gente hace lo que la mayoría hace la mayor parte del tiempo)', un políptico de 45 paneles que articula la muestra desde los escaparates de la calle hasta su presentación descompuesta en la sala central de la planta sótano.

Esta obra contiene en sí misma uno de los principales intereses del artista, el papel del espectador como mediador e intérprete de la muestra, ya que desde el momento en el que se observa el primer vinilo desde la calle, toda la exposición funciona como un puzzle que el visitante debe resolver.

A lo largo de 'Color oblicuo', McGinness plantea diversas soluciones formales que afectan a la visibilidad de las obras y a su percepción subjetiva, como el uso de la luz negra que permite ver un espectro cromático generalmente imperceptible y la utilización de los colores para convertirlos en luz reflejada.

McGinness (Estados Unidos, 1972) es sobre todo conocido por el uso de un extensivo vocabulario gráfico basado en iconos, por su preocupación por el valor perceptivo de las formas y su interés en asumir el poder de esa estética anónima para comunicar expresiones personales.