Familiares de Forn, Rull y Turull reclaman su libertad en Lledoners: "Os queremos en casa"

Actualizado 11/07/2018 20:46:54 CET

Mauri (Òmnium) asegura que no se habrá "ningún paco con Fiscalía" y critica la inacción de Pedro Sánchez

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

Familiares de los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull, partidos soberanistas, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y Associació de Municipis per la Independència (AMI) han reclamado este miércoles la libertad de los políticos presos en una concentración cerca de la cárcel de Lledoners (Barcelona): "Os queremos en casa".

Los tres reclusos soberanistas han llegado este mismo miércoles a esta prisión, tras haber sido trasladados desde el centro penitenciario de Estremera (Madrid), y en la misma cárcel también están el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez.

La mujer de Forn, Laura Masvidal, ha asegurado que la presencia de los políticos soberanistas en prisión es una "perversidad del sistema", mientras que la pareja de Rull, Meritxell Lluís, ha insistido en que el acercamiento a una cárcel catalana no es un privilegio ni el objetivo de las familias, y que el objetivo último es su puesta en libertad.

"No nos harán callar. La dignidad no se encierra entre barrotes", ha expresado la mujer de Turull, Blanca Bragulat, que también ha agradecido las movilizaciones para reclamar la liberación de los presos, y ha pedido no desfallecer en la defensa de los derechos de los políticos soberanistas encarcelados.

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha asegurado que Forn, Rull, Turull y el resto de políticos presos son rehenes por hacer posible el referéndum del 1 de octubre: "Ni exilio ni prisión. No pararemos hasta que estéis en vuestra casa", y a diputada de JxSí en el Parlament Assumpció Laïlla (Demòcrates) ha insistido en que no se rendirán hasta que salgan de la cárcel.

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha asegurado que el proyecto de la independencia es irrenunciable; David Font (PDeCAT) ha pedido que no se renuncie a la soberanía del Parlament, y Gerard Gómez (ERC) ha asegurado estar triste e indignado: "Pero no pararemos hasta que sean libres. ¡Hasta la victoria siempre!", ha dicho.

NINGÚN PACTO CON FISCALÍA

El presidente de la AMI, Josep Maria Cervera, ha advertido de que no escatimarán esfuerzos para que todos los políticos presos vuelvan a sus casas, y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha recordado que no han cometido ningún delito: "No cesaremos en denunciarlo allí donde haga falta, y acabaremos en Estrasburgo".

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha destacado el coraje y la firmeza de los familiares, y ha criticado la actuación del Gobierno central del PSOE: "El gobierno ampara por acción y omisión que haya políticos presos y exiliados", y ha asegurado que el Ejecutivo español es cómplice de la represión y la venganza hacia los políticos soberanistas por organizar el referéndum del 1 de octubre.

"No habrá ningún pacto con Fiscalía. Los presos no son moneda de cambio, sino la constatación de un Estado caduco", ha dicho Mauri, que ha reclamado no criminalizar a las personas que defienden la independencia de Cataluña y a los políticos que hicieron posible el 1-O, y ha insistido en que el único gesto que espera es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interfiera para que los presos salgan de la cárcel.