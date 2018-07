Farmacéuticos de Barcelona pactan un modelo de cruz para identificar sus establecimientos

Actualizado 28/02/2007 16:00:48 CET

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona (COFB), junto con sus afiliados, ha elaborado un prototipo de modelo de cruz homologada para identificar las oficinas de farmacia, que cumple con los requisitos establecidos en la ordenanza 'Usos del paisaje urbano de la ciudad de Barcelona' del Consistorio de la Ciudad Condal, de obligado cumplimiento en mayo de 2008.

La propuesta de cruz, que no supera las medidas 70x70 centímetros y que no cuenta con efectos lumínicos, no será de obligatoria instalación para las oficinas de farmacia barcelonesas que actualmente incumplen la norma del Ayuntamiento de Barcelona, que ya anunció su intención de uniformizar estas señales identificativas.

Se trata, pues, de una propuesta del colegio farmacéutico para crear una imagen corporativa y, especialmente, diseñada para "conseguir la máxima visualización para el ciudadano, cumplir la normativa municipal y disminuir el impacto económico del cambio", explicó hoy la vocal de la Junta de Gobierno del COFB Maria Teresa Bassons.

La cruz, presentada hoy en el marco de la inauguración del Congreso Europeo de Oficina de Farmacia, Infarma 2007, "responde al espíritu de la ciudad de Barcelona" ha sido diseñada con la participación del conjunto de colegiados de la institución que por sólo un 1% de diferencia convinieron que fuera de color rojo, en lugar de verde.

Según Bassons, para facilitar su instalación se establecerá un prototipo de precio máximo para luchar "contra el abuso de precios". Según el colegio, la cruz consigue una "simplicidad total y una percepción del conjunto clara y aséptica", mediante un "diseño minimalista y actual".