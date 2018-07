El Festival Cruïlla inaugura este jueves una nueva edición con Jack White, Justice y David Byrne

Publicado 12/07/2018 4:30:29 CET

También estarán Bunbury, N.E.R.D. y Prophets of Rage

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cruïlla 2018 inaugura este jueves una nueva edición que se prolongará hasta el sábado en el Parc del Forum de Barcelona, y que tendrá como cabezas de cartel a Jack White con su nuevo disco 'Boarding House Reach'; a los franceses Justice con el trabajo 'Woman' recién publicado, y al británico David Byrne con su propuesta contracultural.

También serán destacados de esta edición Enrique Bunbury que llega con nuevo álbum, 'Expectativas'; N.E.R.D. --el grupo de Pharell Williams-- que actuará por primera vez en Barcelona, y Prophets of Rage, con los músicos de Rage Against the Machine y las voces de Chuck D (Public Enemy) y B-Real (Cypress Hill).

Los espectadores también podrán ver a The Roots, uno de los pilares del hip hop; el hijo pequeño de Bob Marley, Damian 'Jr. Gong' Marley; los colombianos Bomba Estéreo con su cumbia digital, y el cantante de hip hop de Manchester Bugzy Malone.

También estará presente el impulsor del movimiento Tropicalia Gilberto Gil, con su proyecto 'Refavela40'; los franceses Justice y Camille; el reggae de SOJA; la nueva sensación de la electrónica Kygo; la malí Fatoumata Diawara; el blues de Seasick Steve; el dúo de tecno Orbital, y el cantautor británico Ben Howard.

La cita musical también contará con el guitarrista neoyorquino Albert Hammond Jr, miembro de The Strokes, con su último disco en solitario, 'Francis Trouble', donde explora la muerte de su hermano gemelo Francis que no llegó a nacer.

LA PEGATINA Y LORI MEYERS

En el apartado local, estarán en el Cruïlla La Pegatina, Lori Meyers, Els Catarres --que ya protagonizan el Cruïlla de Primavera--, Mi Capitán, Belako, La M.O.D.A., Elefantes, la catalana de origen irlandés Núria Graham, y la de Vic (Barcelona) Joana Serrat.

Asimismo, también estarán los donostiarras Joe La Reina y el pop rock de los madrileños Izal y los catalanes The New Raemon, Ramon Mirabet y Joan Dausà.

En esta edición del festival también participarán las compañías La Fura dels Baus, el espectáculo del Aquelarre de Cervera, la formación Rolling Vibes Collective y la Always Drinking Marching Band.