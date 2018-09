El Festival de Sitges calienta motores con 41.000 entradas ya vendidas

Publicado 26/09/2018 14:04:51 CET

El director asegura que tiene la programación "más potente posible del mundo" en fantástico

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 51 Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, que se celebra del 4 al 14 de octubre, prepara su edición con el 'leit motiv' del clásico '2001: una odisea del espacio' con 41.000 entradas ya vendidas, a un ritmo "muy similar" al del año pasado, ha explicado este miércoles en rueda de prensa su director, Àngel Sala.

Ha destacado que son unas cifras "muy positivas", teniendo en cuenta que el último sábado del festival --el 13 de octubre-- el Auditori acogerá el concierto de John Carpenter, lo que ha provocado la reducción de pases en esa sala ese día a la actuación y la película de clausura.

Sala se ha mostrado muy optimista con la venta de entradas, con sesiones ya agotadas y expectación por películas muy recientes, y ha subrayado un crecimiento de entradas vendidas en la sala El Prado y en sesiones entre semana.

El director ha asegurado que la programación del festival es "la más potente posible del mundo" en el género fantástico, y ha subrayado que el certamen es una puerta abierta a las últimas tendencias.

'SUSPIRIA'

El festival se abrirá con la versión del clásico de Darío Argento 'Suspiria', que ha realizado Luca Guardagnino ('Call me by your name'), quien asistirá al certamen acompañado de la actriz Tilda Swinton, que recibirá el Gran Premio Honorífico.

Durante el festival otros de los homenajeados serán el director australiano Peter Weir --del que se proyectará 'El show de Truman'--; el actor Nicolas Cage --que presentará 'Mandy'--, la actriz Pam Grier y el director M. Night Shymalan --que ofrecerá un avance de 'Glass'--, entre otros galardonados.

Sitges ofrecerá en su Sección Oficial títulos de nombres como Lars von Trier --película de la que Sala quiere ver la reacción del público--, David Robert Mitchell, Gaspar Noé, Gareth Evans, Claire Denis y Lee Chang-dong.

El festival también conmemorará el 40 aniversario del estreno de 'La noche de Halloween' y contará con seis exposiciones, entre las que figuran una dedicada a '2001: una odisea en el espacio', otra sobre Frankenstein y otra sobre el género slasher bajo el título 'Psycho Killer Superstars-A Bloody Comic Tribute'.

Àngel Sala ha destacado la presencia de producción catalana, con títulos como 'El año de la plaga', de Carlos Martín Ferrera; 'Superlópez', de Javier Ruiz Caldera, y 'La sombra de la ley', de Dani de la Torre.

También ha subrayado la presencia de series, con los primeros episodios de 'La maldición de Hill House' y 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', ambas de Netflix, 'Castle Rock' y el primer capítulo de la nueva temporada de 'The Walking Dead' (Fox).

"AMOR AL CINE"

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha asegurado que el festival es un ejemplo de "innovación tecnológica, narrativa y amor por el cine", y lo ha considerado una de las citas fundamentales, mientras que el alcalde de Sitges (Barcelona), Miquel Forns, ha considerado que es la edición con la programación más sólida.

El festival lo cerrará la proyección en la gala de clausura de la versión restaurada en 4K de '2001: una odisea del espacio', que contará con la asistencia de Katharina Kubrick, hija del director Stanley Kubrick, y de los productores Jan Harlan y Douglas Trumbull.