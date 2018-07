El Festival Sónar recibe de forma masiva a Gorillaz

Publicado 15/06/2018 23:11:34 CET

Temas nuevos y clásicos protagonizan el concierto

El Festival Sónar ha abierto su edición de noche de la mano de los británicos Gorillaz, del músico Damon Albarn y el artista Jamie Hewlett, quienes han enseñado su nuevo disco 'The Now Now' en un concierto masivo y desbordante de energía.

Ante un público que minutos antes del inicio corría para no perderse ni un segundo, los Gorillaz han empezado su concierto lanzando un llamativo 'Hello' en pantalla antes de que unas guitarras enloquecidas prometieran una noche de desenfreno.

Con un jersey en sólido amarillo polarizando la noche, el cantante de Blur ha encajado una retahíla de temas para calentar el ambiente pidiendo más y más la implicación del público, con canciones emblemáticas de la banda que poco han viajado a los primeros tiempos.

Reconocidos en el libro Guinness como grupo virtual más popular del mundo, los Gorillaz no han sido virtuales para un público que ha podido incluso tocar de primera mano a Albarn, quien entonaba un "gracias muchas", y ha estado en la trinchera toda la noche.

El álbum, que saldrá a la luz el 29 de junio, ha sido desgranado poco a poco en una versión concierto que ha sido intercalada después con alguna de sus clásicas ilustraciones --más bien escasas--, en un concierto que ha tenido más de Damon Albarn que de Gorillaz y que sobre todo ha sido pura discoteca.

La banda ha entonado, entre otras, 'Every Planet We Reach Is Dead', 'Humility', 'Melancholy Hall', 'Andromeda' y un final muy bailable que ha mirado hacia el pasado, con piezas emblemáticas como 'Stylo', entre otros clásicos.

En el Sónar de Día, pero ya al final de la tarde, los sudafricanos Distruction Boyz han roto la pista con sus sonoridades house desembarcadas desde Durban, pillando desprevenido de energía al público europeo.

La primera noche será larga en el festival, puesto que más tarde tomarán el relevo los británicos Bonobo y Diplo, el productor español Alizzz y el también local Angel Molina, así como los alemanes Modeselktor y el dúo franco-ruso Miss Kitin y Kim Ann Foxman, que cerrarán la noche en el Sónar junto a Dj Harvey --en otro escenario--.