FiraTàrrega contará con 50 espectáculos y se abrirá con 'La Tortue de Gauguin'

FiraTàrrega, que tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre en la localidad leridana, contará con 50 espectáculos procedentes de ocho países, y se abrirá con 'La Tortue de Gauguin' de la Compagnie Lucamoros.

La programación, presentada este jueves en Barcelona, ofrece un cartel rico en formatos, géneros y estilos, con un 52% de compañías catalanas, un 18% del resto de España y un 30% internacionales, y tendrá 12 producciones propias, ha informado el festival.

FiraTàrrega quiere esta edición homenajear a los clásicos contemporáneos y al código teatral en el espacio público, con la presencia de grandes nombres nacionales e internacionales.

La compañía Adhok estrenará en España su trilogía de espectáculos que reflexionan sobre la juventud y la vejez, Joan Català presentará su espectáculo en creación '5.102 m/s', los polacos Teatr KTO llevarán a escena 'Peregrinus', y la compañía británica Chameleon ofrecerá 'Of Man and Beast' y 'Witness This'.

Otros nombres destacados son Teatro do Mar con 'Insomnio', NoFit State Circus & Motionhouse con 'Block', y la Compagnie Lucamoros que abrirá el festiaval en el parque de Sant Eloi con 'La Tortue du Gauguin', una producción artística multidisciplinar que muestra el proceso de elaboración de una obra en una estructura vertical de nueve metros, con seis pintores, una actriz y música en directo.

FiraTàrrega también quiere "celebrar el presente" con las últimas creaciones de Les Impuxibles, la propuesta que hacen Toti Toronell y Pere Hosta con Escargots, la compañía vasca La Sala y la de circo Eia, que presentará 'Espera'.

La feria también mirará al futuro con una reivindicación de las artes de calle, el relevo generacional y otras formas de teatro en la calle de la mano de Silere, formada por exalumnos del máster de creación de FiraTàrrega; el Colectivo Ameno, el trabajo de Calidos feat.Nolah con Blockchain, el solo de danza 'Home' de Akira Yoshida y la apuesto de Becki Parker y Vero Cendoya con 'Hunting for the unicorn'.

COLABORACIÓN CON IGUALADA

FiraTàrrega continuará con su colaboración con la Mostra d'Igualada-Fira de teatre Infantil i Juvenil para ofrecer un programa de visualización e internacionalización de espectáculos familiares catalanes que renuevan el paradigma de las artes escénicas.

Se presentarán cuatro piezas pensadas para el mercado internacional: 'Mumusic Circus', de Flou Papagayo; 'Hippos', de Zum zum Teatre y Quim Bigas; 'Asteroid' de Toti Toronell, y 'Un món de cartró' de CreaMoviment.

La feria contará con 16 espectáculos internacionales, entre las que destacan propuestas mexicanas y chilenas, como 'Mexicatas' a partir de una dramaturgia original de Sergi Belbel, la compañía La Laura Palmer con 'Hija de Tigre', y el encargo de FiraTàrrega a Antonio Zúñiga y Melina Pereyra.