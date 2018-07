Forcadell lamenta que el primer gobierno con mayoría de mujeres no fuera el catalán

Publicado 30/06/2018 18:32:04 CET

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha lamentado que el primer gobierno que ha tenido una mayoría de mujeres no haya sido el Govern de la Generalitat, sino el Gobierno central.

"Me hubiera gustado que el primer gobierno con mayoría de mujeres hubiera sido nuestro gobierno, el gobierno de los republicanos de Catalunya, esta debe ser nuestra bandera", ha asegurado en una carta leída este sábado por la mañana durante la conferencia nacional de ERC.

Ha señalado que deben convertir las elecciones municipales del próximo año "en una gran victoria republicana y feminista", y ha llamado a que las listas de ERC tengan más mujeres que nunca y que hayan más mujeres como cabezas de lista que en los otros partidos.

Forcadell ha avisado de que no se puede cambiar Catalunya si no se cambia el partido y que esto no se puede cambiar "si las mujeres no están presentes en los puestos de decisión en la misma calidad y cantidad que los hombres".

Asimismo, ha sostenido que "hacen falta estrategias nuevas y políticas igualitarias y transformadoras", y ha pedido salir a la calle y escuchar a la ciudadanía.

Sobre su encarcelamiento, ha confiado en que no será "en vano" y ha reclamado que no les conviertan en víctimas, sino que les reivindiquen.

"No estéis tristes, nuestro encarcelamiento no será en vano, disfrutad de la vida y de la libertad. No nos convirtáis en víctimas, somos mujeres, somos demócratas y queremos ser libres. Reivindicadnos".

DOLORS BASSA

La exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa ha defendido que el objetivo de ERC "es sumar, es ir construyendo la pirámida bien alta, para llegar a la cima, con base amplia que pueda sustentarse durante mucho tiempo, el máximo, sin ninguna grieta".

En otra carta leída este sábado en la Conferencia Nacional de ERC, ha insistido en la necesidad de incorporar más mujeres en las listas electorales: "Hasta ahora hemos tenido la mirada femenina, haciendo claros avances como la propuesta de las listas cremallera, ahora nos hace falta un paso más".