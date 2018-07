La Generalitat critica la inadmisión de su querella contra Rajoy: "No hay independencia judicial"

Publicado 18/06/2018 20:11:05 CET

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha criticado este lunes que el Tribunal Supremo inadmita la querella del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por vetar el nombramiento de varios consellers.

En rueda de prensa tras la reunión de Torra con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, Artadi ha defendido que es la constatación de que en España "no hay independencia judicial" y el poder político del Estado no tiene quien lo vigile.

"La decisión --del Supremo-- sorpresa no nos produce. Tristeza, toda. No hay control sobre el Gobierno. Esperamos que el actual Gobierno de Pedro Sánchez no decida actuar con la misma impunidad", ha concluido la portavoz.

