La Generalitat da luz verde a la preservación del sector de Torre Negra en Sant Cugat (Barcelona)

Publicado 26/06/2018 18:27:51 CET

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de la Generalitat de Catalunya ha emitido un informe favorable para la modificación del planeamiento que permitirá preservar el sector de Torre Negra, del Parque Natural de Collserola, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

El cambio del Plan General Metropolitano (PGM), impulsado por el Ayuntamiento, mantiene el carácter rural de este ámbito y suelo de carácter no urbanizable, en concreto, la masa boscosa se clasifica como sistema de parque forestal Torre Negra y las zonas de prados, arbustos y conreos lo harán como zona libre permanente, según ha informado la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad este martes en un comunicado.

La modificación ha reconocido como suelo urbano la escuela Avenç, el Club Tennis Natació Sant Cugat y el vecindario de la calle de en Gordi, con un máximo de 22 viviendas, a la vez, que ha delimitado a los equipamientos actuales en suelo no urbanizable como las hípicas Can Coll, Severino y Can Calders, la escuela Europa, el cementario Sant Franscesc Borja y la finca Torre Negra.

Asimismo se ha condicionado la ejecución de la Ronda Sur a la aprobación de un proyecto de urbanización que minimice la afectación sobre el torrente Llaceres.

La superficie de Torre Negra es de 166,87 hectáreas, situado al sur del municipio vallesano, y estaba clasificado como suelo urbanizable no delimitado por el PGM de 1976 y en 2003 el Govern autorizó su cambio con la finalidad de preservarlo, pero varias sentencias judiciales lo han anulado, en 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictaminó la nulidad de este cambio del PGM y todavía no es una sentencia firme, que si se confirmara Torre Negra sería considerada zona urbanizable.