La Generalitat no actuará con el oso Goiat hasta cerrar un protocolo con otras administraciones

Publicado 14/09/2018 12:34:50 CET

El oso realiza 27 ataques en lo que va de año con un comportamiento "anómalo" con caballos

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha defendido este viernes su actuación en la gestión de la reintroducción del oso en el Pirineo, y ha asegurado que no actuará con el oso Goiat hasta que no se apruebe un protocolo con otras administraciones del Estado con competencias en el Pirineo para fijar unos criterios técnicos sobre cómo proceder ante comportamientos anómalos de animales.

En rueda de prensa, el director general de Políticas Ambientales y Medio Natural, Ferran Miralles, ha remarcado que los técnicos deben consensuar los criterios técnicos para intervenir cuando sea necesario con todas las garantías, ya sea con Goiat --introducido en junio de 2016-- o en un futuro, y "no se haga nada en caliente".

El director general no ha dado un plazo para tener aprobado el protocolo, cuyos técnicos de diferentes comunidades pirenaicas realizaron una primera reunión en julio en Lleida y debería aprobarse por las administraciones y el Gobierno central, aunque considera que tendría que estar "aclarado" este otoño.

A 31 de agosto, el oso Goiat --que lleva un GPS que permite saber su posición-- había realizado 27 ataques --12 en Catalunya y 15 en Francia--, con un resultado de 22 ovejas muertas, una cabra, nueve caballos y ocho colmenas de abejas, suponiendo un porcentaje de entre el 30% y el 40% de los daños producidos por animales.

DEPREDACIÓN SELECTIVA

Miralles ha afirmado que es un animal con un "comportamiento anómalo" con los caballos, que es una especie que habitualmente no recibe ataques del oso aunque no es excepcional, ya que en Italia se dio un caso similar, pero ha dicho que Goiat no tiene problemas de agresividad, sino de depredación selectiva.

Ha explicado que Goiat se encuentra en Francia desde mediados de julio, y ha sostenido que si sigue su patrón volverá al Aran en otoño, momento en el que quieren capturarlo para cambiar la batería del GPS que lleva.

Ha dicho que el oso pardo genera pocos peligros a la especie humana, y ha puesto como ejemplo que el 21 de agosto un joven se encontró a una osa con tres cachorros en Montgarri, "la situación más peligrosa", pero que al ver que el excursionista se dio la vuelta, la osa se marchó sin más.

DEFENSA DE LA GESTIÓN

La Generalitat ha defendido su gestión del programa de reintroducción del oso pardo, que inició en 1996 para evitar su extinción en el Pirineo y no tiene "retroceso" con una cifra actual de 43 ejemplares, ante las críticas procedentes del territorio tanto de sectores ganaderos como animalistas.

514 OVEJAS MUERTAS POR PERROS

Miralles ha subrayado que la Generalitat destina gran parte de sus políticas a favorecer la cohabitación del oso con el sector ganadero, al que ha admitido que el animal le supone "una molestia más, que genera mucha emoción", y ha recordado que en Catalunya los perros asilvestrados mataron a 514 ovejas, una cifra muy superior a las que mataron los osos.

Ha recordado que la Generalitat indemniza los ataques al ganado y, en el caso del ovino, oferta gratuitamente agrupar en seis emplazamientos del Aran y el Pallars las cabañas con vigilancia 24 horas durante unos meses: "No se puede decir que la administración se ha inhibido", ha subrayado Miralles, quien ha dicho que también hay grupos de vigilancia para seguir al animal sobre el terreno.

Respecto al programa Piroslife 2015-2018, con un presupuesto de 2,4 millones de euros, ha afirmado que la gran partida (35%) se dedica a la prevención de daños a la ganadería y a los equipos de seguimiento del oso y apoyo a los ganaderos (29%), seguida de la sensibilización e información (14%).

Ha afirmado que la Comisión Europea, que asume el 75% del programa, realiza una inspección cada seis meses y al finalizar el programa, este año --aunque alguna actuación se realizará en 2019--, realizará una auditoría.

Miralles ha dejado claro que, una vez acabe el Piroslife, la Generalitat mantendrá el compromiso con la prevención y la reintroducción del oso en el Pirineo, y ha calculado que destinará medio millón de euros anuales.