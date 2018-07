El Gobierno de Colau rechaza prohibir la prostitución como quiere el PSC y pide mejorar sus condiciones

Publicado 26/06/2018 20:12:32 CET

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Feminismos del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, ha criticado la propuesta del PSC de prohibir la prostitución y la explotación sexual en la ciudad, y ha apostado por mejorar las condiciones en las que ejercen el trabajo sexual.

Ha criticado en un comunicado que, en su propuesta, desde el PSC "confunden otra vez más e intencionadamente la trata y el trabajo sexual" cuando no es lo mismo, ya que la primera es una forma de explotación y la segunda es un empleo igual de digno que los demás y que no cuenta con los derechos que requeriría, según ella.

"Defendemos que en nuestra ciudad no se persigan a las personas que ejercen el trabajo sexual, no se las estigmatice, no se pretenda que las vamos a salvar de nada cuando en realidad no se las escucha ni se las tiene en cuenta", ha aseverado Pérez.

Ha destacado que, cuando desde el Gobierno municipal dicen defender los derechos de las mujeres, se refieren a todas ellas, y ha advertido: "Son nuetras vecinas, no las haremos clandestinas ni las excluiremos. Al contrario: seguiremos trabajando para garantizar el ejercicio del trabajo sexual en las mejores condiciones posibles".

La concejal ha lamentado que propongan perseguir a los clientes para defender los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, cuando trabajadores sexuales han avisado de que esta práctica impacta en su precariedad y clandestinidad.

Ha añadido que el ejecutivo de Colau "ha demostrado desde el primer día" que lucha contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual, y ha puesto todas las herramientas a su alcance para hacerlo, según ella.