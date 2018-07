Gobierno y Generalitat no descartan problemas de desabastecimiento "puntuales" de fármacos con la bajada de precios

Actualizado 28/02/2007 15:55:03 CET

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora General de Farmacia del Ministerio de Sanidad, María Teresa Pagés, y el director de Recursos Sanitarios de la Generalitat, Rafael Manzanera, no descartaron hoy la presencia de algunos problemas "puntuales" de desabastecimiento de fármacos mañana con la entrada en vigor de la nueva Orden ministerial sobre los precios de referencia en los medicamentos.

En el marco de la inauguración del Congreso Europeo de Oficina de Farmacia, Infarma 2007, Pagés aseguró "no estar segura" ni "poder descartar" un "desabastecimiento puntual de fármacos" mañana. No obstante, recalcó que "no se va a poder producir ninguna situación que pueda originar un problema para el paciente".

En este sentido, argumentó que España cuenta con "sistema de distribución" y aprovisionamiento de fármacos "de los más eficientes de Europa", teniendo en cuenta que el suministro se da "varias veces al día", afirmó Pagés, quien añadió que este sistema posibilitará que "si se dan problemas puedan ser solventados".

Asimismo, subrayó que mañana entra en vigor una orden, incluida en la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, que es "muy importante para la sostenibilidad del sistema nacional de salud (SNS)" con la bajada de los precios de referencia de hasta 4.268 medicamentos, de los cuales aproximadamente un 75% son genéricos.

ÓRDENES DE "MÁXIMA FLEXIBILIDAD" PARA RESTITUCIÓN DE FÁRMACOS.

Por su parte, el director de Recursos Sanitarios de la Generalitat, Rafael Manzanera, aseguró que desde Catalunya se han dado órdenes de "máxima flexibilidad para que se puedan sustituir fármacos" con la máxima celeridad en caso de desabastecimiento.

Manzanera tampoco descartó situaciones de desabastecimiento "puntual", pero, en cualquier caso, "estaremos atentos a cualquier situación puntual en algunos fármacos", indicó. En concreto, el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya denunció recientemente el déficit de 73 fármacos en las oficinas de farmacia.

De hecho, desde hace unas semanas una comisión de representantes de la Conselleria de Salud de la Generalitat, así como los agentes implicados de las farmacias trabajan para luchar para que la aplicación de la orden "no dé ningún problema de desabastecimiento". "Nosotros prevemos que el cambio se producirá con plena normalidad", señaló.

1.500 PROFESIONALES ACREDITADOS.

El Congreso Europeo de Oficina de Farmacia y Salón de Especialidades Farmacéuticas y Parafarmacia reunirá hasta el próximo viernes hasta 1.571 profesionales del sector, casi un 15% de los cuales son extranjeros.

El evento, que ocupa más de 15.000 metros cuadrados con más de 200 empresas, "se ha consolidado como un encuentro referente en el calendario europeo para todos aquellos profesionales del sector farmacéutico relacionado con la oficina de farmacia tanto desde su vertiente como muestra como de jornadas profesionales", indicó el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, Joan Duran.