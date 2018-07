González (Pimec) pide al Gobierno que haga "gestos" para desencallar la situación con Catalunya

Publicado 17/06/2018 10:21:41 CET

Propone derogar el decreto ley que facilitó el traslado sedes de empresas

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Josep González, ha pedido al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez que "haga gestos para desencallar" la situación con Catalunya, y ha remarcado que éstos pueden ser tanto políticos como económicos.

En una entrevista de Europa Press con motivo de su próxima reelección al frente de la patronal de pymes, González ha apuntado a que, entre esas medidas, el ejecutivo podría abordar la situación de los políticos catalanes encarcelados: "Aquí hay gestos que se podrían hacer y que serían aceptados".

Desde la vertiente económica, González ha llamado a acelerar el desarrollo del eje ferroviario mediterráneo, y ha señalado que Rodalies, las obras de La Sagrera y del Puerto de Barcelona podrían ser otros de los aspectos a tratar por parte del equipo de Sánchez.

Ha aludido que el ejecutivo central también debería derogar el decreto ley que facilitó los trámites para que las empresas trasladen su sede fuera de Catalunya y que fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras el referéndum del 1 de octubre.

"Es vital hacerlo ya. Este es otro gesto que podría hacer el presidente Sánchez. No tiene sentido que en este momento aún se mantenga abierto este decreto. Así no arreglaremos las relaciones. Se puso en marcha por unas razones, pero en este momento ya no están", ha subrayado.

DEMANDAS AL GOVERN

Sobre el Govern que encabeza Quim Torra, González ha señalado que debe aprender de todo lo que ha pasado y buscar "aquellos caminos que sean ventajosos para Catalunya" y ha pedido que sea un ejecutivo catalán estable y largo.

También ha reclamado impulsar el Pacto Nacional por la Industria y, dentro de éste, ha indicado como prioridad acelerar la instalación de fibra óptica y de redes de comunicación en los polígonos industriales y mejorar sus accesos.



NUEVOS CONSELLERS

Sobre la nueva consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacon, ha resaltado que es "conocedora de todo el entorno industrial" y que tiene capacidad suficiente para desarrollar el cargo para el que ha sido designada.

Asimismo, ha valorado que el titular de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, ha mostrado predisposición a trabajar con su organización y que les ha agradecido haberse posicionado a favor de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de reducir los contratos temporales.

LECTURAS DEL 155

González ha sostenido que "no se puede hacer una valoración única" sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque ha criticado la anomalía que ha supuesto para el funcionamiento de Catalunya y ve exagerado considerar que su vigencia ha servido para estabilizar y arreglar la situación en la comunidad.

"Ha tenido efectos contradictorios. Ha limitado trámites o ha hecho que Conselleries se quedarán paradas. Pero ha habido empresarios que dicen que tenían pagos atrasados y ahora se les ha ido pagando bien. Si esto es un efecto del 155 es una parte positiva, pero no hago una valoración positiva. Ha supuesto una incidencia que tenemos que considerar como lamentable", ha razonado.