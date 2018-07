Górriz y Ollé llevan a La Villarroel la versión más sarcástica del 'Primer amor' de Beckett

Actualizado 02/05/2013 15:56:51 CET

La sala La Villarroel de Barcelona volverá a acoger del 7 de mayo al 9 de junio 'Primer amor', del dramaturgo, novelista y poeta irlandés Samuel Beckett, monólogo al que los directores artísticos Álex Ollé (La Fura dels Baus) y Miquel Górriz le sacan su faceta más cómica y sarcástica de la mano del actor Pere Arquillué.

Se trata del esperado retorno de una obra que obtuvo gran éxito en su paso por el Grec 2010, llenando la sala del Eixample durante las tres semanas que estuvo en cartel, y que le valió el Premio Ciutat de Barcelona 2010 y el Premio Nacional de Cultura 2011.

La obra empieza con Pere Aquillué, muy aclamado por su actuación, tumbado e inmóbil sobre una plataforma que podría ser un banco o una tumba y que simboliza la marginalidad social de un ser torturado, un hombre expulsado de su casa al morir su padre, que quizás ama por un momento a la prostituta que le seduce pero que, si se entrega al amor, es sólo para poder quitárselo pronto de la cabeza.

Ollé y Górriz presentan un actualizada interpretación de la obra de Beckett (1946), versionada por José Sanchis, en la que el antiromanticismo y la perversión de tópicos se trasladan al campo de la comicidad y el patetismo: "Nos hemos demostrado que a parte de muy cruel y brutal, Beckett puede ser también muy divertido", destaca Górriz.

Los directores tenían claro que para que esta versión funcionara debían hacer reír al público, y por eso el escritor ruso sentado en el banco de un parque rodeado de árboles en el que se inspiró Beckett se convierte en un personaje descarnado sentado en el banco de un estercolero, rodeado de muertos y enamorado de una prostituta que no se sabe ni si está viva.

"Llegamos a un punto de encaje entre la historia y el personaje, que hace aflorar la bestia que lleva dentro", comenta Górriz sobre el trabajo de reinterpretación del personaje realizado por el equipo, que ha potenciado la austeridad formal, la contención del movimiento y la exactitud.

ÉXITO DE PÚBLICO

Pese a no conocer la fórmula exacta de la inmediata conexión de la obra con el público, Aquillué apunta a la calidad del texto de Becket y a la conectividad a la que han llegado Ollé y Górriz con un texto "de una finura tan extraordinaria" como posibles artífices del éxito.

"Es un espectáculo montado sin pretensión alguna, ni de público, y esto hizo que el hecho fuera aún más extraordinario", afirma Aquillué, que tuvo la idea de juntar los dos mundos de Ollé y Górriz para esta versión de 'Primer amor'.

El actor catalán se muestra ilusionado por volver a interpretar esta pieza: "Tengo muchas ganas porque implica una entrega muy especial, es un texto pequeño y grande, sencillo que no simple, y por eso no me siento solo en el escenario aunque se trate de un monólogo".