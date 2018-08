El Govern se abre a abordar con el Gobierno la convivencia pero fuera de la Junta de Seguridad

Publicado 28/08/2018 14:55:44 CET

BARCELONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, ha explicado este martes que el Ejecutivo no tiene inconveniente en abordar la convivencia en Catalunya con el Gobierno central, pero no cree que el marco para hacerlo sea la Junta de Seguridad prevista para principios de septiembre.

En la rueda de prensa tras el Consell Executiu, la consellera de Presidencia ha recordado que la Junta de Seguridad tiene por objetivo la coordinación entre cuerpos, la coordinación frente a actos terroristas, compartir información y la coordinación con cuerpos internacionales.

Ha argumentado que el Estatut otorga a la Generalitat "competencias exclusivas en el orden público", por lo no ve sentido a abordar la colocación y retirada de lazos amarillos en la Junta, ya que no corresponde a otro cuerpo que no sea el de Mossos d'Esquadra.

Pero ha insistido en que el Govern está dispuesto a hablar de esto con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en otra reunión, y ha rechazado que la Junta no vaya a celebrarse por incluir o no este punto en el orden del día, que recuerda que todavía está abierto y que desde la Generalitat y desde el Gobierno están trabajando en él.

Artadi ha recordado la importancia de celebrar la Junta teniendo en cuenta que Catalunya está en un nivel de alerta por terrorismo de 4 sobre 5, y que prevén incluir en el orden del día el cumplimiento de los acuerdos de la última Junta de Seguridad (2017) que "no se llegaron a cumplir".

También tienen previsto incluir "temas relevantes como la financiación y las dotaciones que tienen que recibir los Mossos d'Esquadra", además de su acceso y el intercambio de información.

Y ha añadido que la Generalitat sí remitió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su preocupación por la implicación de agentes de cuerpos de seguridad del Estado en hechos presuntamente delictivos: "Corresponde al ministro velar por que esto no pase".