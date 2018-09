El Govern dice que el cambio de la manifestación contra la inmersión se pactó con los organizadores

Publicado 18/09/2018 15:21:08 CET

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, asegura que el cambio en el itinerario de la manifestación contra la inmersión lingüística en Barcelona del domingo se pactó con los organizadores, después de que se toparan con otra manifestación a favor del modelo escolar catalán.

"No es que no pudieran acabar, sino que se cambió el recorrido de acuerdo con los organizadores", ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu sobre la manifestación, que preveía terminar en la plaza de Sant Jaume con la lectura de un manifiesto y finalmente terminó en Via Laietana, donde se encontraron las dos protestas.

Esas manifestaciones estuvieron divididas por un cordón de agentes de los Mossos d'Esquadra, que la consellera asegura que tienen que "priorizar la seguridad de la ciudadanía catalana", por lo que se interrumpió el itinerario de forma acordada, aunque también ha subrayado el compromiso del Govern con el derecho a manifestarse.