El Govern vincula el aumento del paro en agosto a la buena situación de la economía catalana

Publicado 04/09/2018 11:39:29 CET

El crecimiento se concentra en las empresas de trabajo temporal y la educación

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Josep Ginesta, ha vinculado el crecimiento del paro registrado este agosto --que ha aumentado en 11.594 personas y se ha situado en los 380.718 desempleados-- a la buena situación de la economía catalana, lo que indica su estacionalidad, ha dicho en una atención a los medios este martes.

Ginesta ha sostenido que estas cifras no son muy diferentes a las del mismo mes en el años pasado ni en los últimos años, pero ha rehusado que sea una tendencia positiva: "No es una cifra que nos satisfaga porque es un indicador de estacionalidad y de trayectorias laborales intermitentes y, por lo tanto, es un indicador de que el mercado de trabajo no es óptimo", ha valorado y ha remarcado que, sin embargo, se mantiene una reducción interanual del paro desde 2013.

Asimismo, ha aplaudido que el crecimiento de los contratos indefinidos siga triplicando a la temporalidad, como se viene produciendo desde enero, pese a que éstos tan solo representan alrededor del 10% del total de contratos en Catalunya: "Tenemos que seguir celebrando que las empresas continúen apostando por la contratación indefinida y la vinculación de las personas de manera estable en sus compañías".

NO ATRIBUIBLE AL TURISMO

Ha razonado que el crecimiento del paro en agosto no se puede atribuir "directa y exclusivamente" al sector turístico, como se ha hecho en otros periodos, puesto que se ha registrado tanto en empresas de trabajo temporal --que ha enfatizado que inciden de manera transversal en las diferentes actividades productivas-- como en el ámbito de la educación y la enseñanza, y ha explicado que habrá que esperar a los próximos meses para ver si es consecuencia de la temporada turística.

Sobre estos sectores en los que el crecimiento del paro ha sido considerable en agosto, Ginesta ha indicado que se tendrá que analizar si están realizando unas "vacaciones en materia de contratación" y si cumplen con la normativa laboral que impide que se pueda suspender la contratación durante este periodo para evitar coste fijos.

DIFICULTADES PARA CONTRATAR

El secretario general ha alertado de que hay sectores empresariales que se encuentran con dificultades para contratar, sobre todo en los meses de julio y agosto, y que las tienen pese a la tasa de paro de 11,4% que se registró en Catalunya durante el segundo trimestre de 2018.

"Tenemos un reto importante: tanto las empresas en mejorar las condiciones y ofrecer trabajos más atractivos como también desde los servicios públicos de empleo en ayudar a transitar a las personas de aquellos sectores en los que han perdido el trabajo hacia los que lo están creando", ha subrayado.