Grupos de la oposición de Colau aprueban pedir cesar a Gala Pin como concejal de Ciutat Vella

Publicado 19/09/2018 15:20:55 CET

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles sendas propuestas del PDeCAT y el PP para pedir la sustitución de la edil Gala Pin como concejal del distrito de Ciutat Vella e instar al Gobierno de Ada Colau a nombrar a un concejal sustituto al frente del distrito.

La propuesta del PDeCAT, que pide un nuevo edil que se "implique en restablecer la convivencia y la seguridad en el distrito", se ha aprobado con el apoyo del mismo PDeCAT, de Cs, el PSC y el PP, mientras que el Gobierno de BComú y el concejal no adscrito Joan Josep Puigcorbé han votado en contra, y ERC, la CUP y el no adscrito Gerard Ardanuy (Demòcrates) se han abstenido.

Por su lado, la propuesta también aprobada del PP reprueba además la gestión del Gobierno municipal en Ciutat Vella y exige la dimisión de Pin por su "negligente gestión de los problemas del distrito", algo que ha contado con los mismos apoyos y rechazos que la medida impulsada por el PDeCAT, excepto el voto de ERC, que ha sido en contra de la iniciativa popular.

Los grupos que han apoyado las iniciativas han criticado la gestión de Gala Pin, mientras que Jordi Coronas (ERC) ha dicho que no ve sentido a las propuestas, que además llevan a entender que los que han votado a favor consideran que dentro del Gobierno municipal hay algún concejal que podría gestionar correctamente Ciutat Vella, según él.

Pisarello ha defendido la gestión de Pin --presente en el debate, aunque no ha intervenido--, y ha garantizado que "no hay nadie mejor que ella para asumir esta cuestión", porque se ha dedicado al distrito desde antes de ser concejal, algo que ha dicho que algunos ediles pueden no saber si no residen desde hace años en Ciutat Vella, en referencia a Koldo Blanco (Cs).

Blanco le ha replicado que lleva 25 años residiendo en Ciutat Vella, "seguramente más de los que lleva usted viviendo en España", motivo por el que nunca le cuestionará su derecho a ser teniente de alcalde ni a opinar sobre la ciudad, por lo que pide el mismo respeto, ha aseverado.

"SITUACIÓN PROBLEMÁTICA NO DESEADA"

En un comparecencia anterior, Pin ha defendido que el Gobierno de Colau está haciendo un esfuerzo que no están haciendo otras administraciones en materia de seguridad, y ha recordado que la Conselleria de Interior ha descartado ampliar la dotación de Mossos, tras lo que ha resaltado, a raíz de críticas de la CUP, que también son necesarias políticas contra las desigualdades pero que es "inocente" pensar que en una ciudad como Barcelona no se requiere actuación policial.

El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, ha admitido que existe "una situación problemática y no deseada" en la ciudad, pero ha pedido no hacer un uso arrojadizo y oportunista de ésta y ha dicho que esta situación se produce también en otros municipios catalanes, por lo que considera que hay que preguntarse qué ha ocurrido e Catalunya para propiciar un cambio de tendencia en los últimos años.

Ha garantizado que la Guardia Urbana hace "todo lo que está en su mano para paliar la situación" y que el Ayuntamiento ha abordado el problema desde el primer momento, y ha insistido en que el sistema de seguridad de Catalunya es un modelo complejo que hace necesaria la máxima colaboración entre el consistorio y la Generalitat.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El concejal del PDeCAT Jordi Martí ha advertido de que la ciudad está peor que hace unas semanas y que el verano ha sido dramático, y ha avisado de que no es suficiente que el Gobierno municipal diga que hacen falta más Mossos, petición que ve como una cortina de humo, y que es algo peligroso que vecinos se organicen para defenderse: "No queremos el Somatén en Barcelona".

El edil de Cs Santiago Alonso ha expresado sus dudas de que la seguridad sea una prioridad para el Gobierno municipal, por lo que le ha exigido que se la tome con seriedad porque, si no, se cargarán Barcelona, según él, que ha añadido: "Esta es la legislatura del fracaso y la demagogia".

El republicano Jordi Coronas ha sostenido que se requieren más recursos y que no todo depende de la Generalitat y otras administraciones, porque el Ayuntamiento tiene responsabilidades dada su Carta Municipal, que le otorga "muchas posibilidades, margen de maniobra y acciones que se pueden llevar a cabo" en el ámbito de seguridad.

La socialista Carmen Andrés ha criticado que el Gobierno municipal no ha defendido el derecho a la seguridad, ni desde sus competencias ni exigiendo a las otras administraciones, y ha dicho que no pueden justificarse diciendo que faltan agentes de Mossos, y más cuando "han evitado equiparar la seguridad con la policía y ahora dicen que falta policía".

El líder municipal del PP, Alberto Fernández, considera necesario cambiar las políticas del ejecutivo de Colau, que ha bajado la guardia en seguridad, mientras que los vecinos han bajado los brazos --en señal de rendición--, y ha añadido: "En la ciudad no sólo el incivismo y el delito es capital, sino que Barcelona está siendo ya una capital del delito".

Maria Rovira (CUP) ha acusado al los grupos municipales de tener una mirada corta al asegurar que hacen falta más policías para resolver problemas de seguridad, porque están vinculados a problemas sociales por desigualdad y un modelo de desarrollo que ha privatizado servicios, por lo que cree que el asunto debe abordarse desde la acción comunitaria ante "la realidad socioeconómica que se esconde tras esta delincuencia".

Ardanuy ha criticado que se ha convertido este asunto en un "arma electoral arrojadiza" cuando no debería ser así, porque se debe trabajar en recuperar la confianza en el Ayuntamiento en este ámbito, tras lo que Puigcorbé ha apostado por buscar soluciones más allá de las policiales y judiciales.