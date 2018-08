Heridos del 1-O piden al juez las "comunicaciones completas" de los mandos policiales

Publicado 23/07/2018 15:22:00 CET

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centre per la defensa dels drets humans Irídia, que representa a varios heridos durante el 1-O en Barcelona, ha solicitado al Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona que reclame a la Policía Nacional las "comunicaciones completas" de los mandos policiales después de que el cuerpo policial asegurara que no existían, en un escrito recogido por Europa Press.

En el escrito, los abogados del hombre que perdió un ojo en las cargas, Roger Español, y otros heridos, han considerado que "no resulta creíble" que no haya comunicaciones entre los mandos y que, en cualquier caso, estas no fueran grabadas, ha publicado 'eldiario.es'.

"Han de existir comunicaciones registradas entre el Gabinete de Coordinación y Estudios y la Jefatura de Policía de Catalunya, y así mismo, entre esta jefatura y los mandos actuantes en cada intervención", reclaman.

Valoran que "resulta evidente" que muchas comunicaciones no han sido aportadas al juzgado, y hacen hincapié en una comunicación que está en la causa en la que se dice textualmente 'le llamo por el otro medio', con lo que afirman que había un canal de comunicación paralelo.

Con todo, piden al juzgado que reitere la petición a la Policía Nacional, con advertimiento de poder incurrir en un delito de desobediencia, para que aporten las comunicaciones completas por radio u otro medio entre el Gabinete de Coordinación y la Jefatura, y de ésta con los mandos sobre el terreno.