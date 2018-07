Ian Paice, batería de Deep Purple, recala mañana en Barcelona

Actualizado 26/01/2007 17:09:53 CET

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ian Paice Band, el grupo del batería de Deep Purple, actuará mañana en la sala Bikini de Barcelona en un concierto en el que repasará los temas más emblemáticos de la banda.

Paice, fundador y único miembro que ha permanecido en todas las formaciones de Deep Purple, es el compositor de los temas más emblemáticos de la formación que creó himnos como 'Smoke on the water', 'Child in time' o 'Perfect strangers'.

Considerado uno de los baterías más influyentes de la historia de la música, Ian Paice es uno de los pocos zurdos que toca con la batería adaptada y su estilo fijó las bases de una nueva manera de tocar.

Además de su trayectoria como integrante de Deep Purple, Paice ha cimentado una carrera en solitario con músicos como Paul McCartney, David Gilmour, Gary Moore o Whitesnake.

La banda que acompaña a Ian Paice en esta gira española está compuesta por el guitarrista Matt Filippini, el bajista Nic Mazzucconi, el bajista Alessandro del Vecchio y el vocalista Roberto Tiranti.