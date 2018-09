Iceta avisa de que utilizar los lazos para obtener rédito político es jugar "con fuego"

Publicado 03/09/2018 11:09:02 CET

Ve difícil apoyar las cuentas catalanas si el Govern sigue "instalado en hacer república"

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha lamentado este lunes que hay partidos que buscan la polémica de los lazos amarillos para sacar provecho político y ha advertido: "Todos los que buscan rédito del enfrentamiento juegan con fuego".

En una entrevista de 'El Periódico' recogida por Europa Press, ha defendido que en Catalunya no hay violencia generalizada, pero sí incidentes aislados que no deberían producirse y "que pueden servir como prevención, de alerta de caminos que es mejor no empezar".

El líder socialista ha opinado que Catalunya está dividida pero no fracturada, y para evitar esta fractura ha considerado que el Govern del presidente Quim Torra "haría bien en demostrar que piensa en todo el país y no solo en una parte".

Iceta aún confía en que es posible el diálogo entre el Gobierno central y el Govern, pese a que Torra insiste en defender que Catalunya avance hacia la independencia: "Hay un discurso muy inflamado, pero la práctica es de aceptación, sin duda resignada, de la legalidad".

"No sé que es hacer república y creo que ellos tampoco", concluye sobre el Ejecutivo catalán, y lamenta que, si Torra tuviera claro que el camino es el diálogo, se podría visualizar en poco tiempo acuerdos concretos con el Gobierno central.

El líder de los socialistas catalanes ve difícil que el PSC apoye los Presupuestos de la Generalitat de 2019: "Creo sinceramente que no. Si el Govern está instalado en hacer república, en la independencia, no podemos colaborar".

JUICIOS Y PRISIÓN PREVENTIVA

Sobre el juicio a los líderes del proceso soberanista, Iceta prevé que sea complejo y con un grado de emotividad alto, y concluye que "intentar romper España y saltarse la Constitución merece una sanción penal, pero no se ajusta al tipo delictivo de rebelión".

Insiste en que le parece excesiva la cárcel preventiva que pesa sobre los políticos catalanes que están en prisión, y considera que si este juicio demuestra que hay que hacer reformas legales, "habrá que emprenderlas" cuando finalice.