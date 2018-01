Iceta dice que el PSC no acudiría a una investidura telemática y la impugnaría en el TC

Publicado 12/01/2018 10:51:09 CET

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha explicado este viernes que su partido no asistiría a una investidura telemática y que, en caso de producirse, la impugnaría ante el Tribunal Constitucional (TC).

Lo ha explicado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en referencia a una eventual investidura telemática o delegada de Carles Puigdemont (JuntsxCat), escenario que ha llevado a Iceta a solicitar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que pida a los letrados de la Cámara un informe sobre la viabilidad de esta medida.

Iceta está convencido de que no es viable una investidura de este tipo y por ello el PSC no participaría en eso: "Ya no hablamos solo del discurso de investidura, sino el debate posterior" que el candidato debe abordar con el resto de partidos.

Por ello, cree que Puigdemont "no se presentará a la investidura y finalmente se abrirá paso en la mayoría independentista la idea de que no conviene nombrar para cargos a personas que no pueden desarrollarlos".

Y precisamente se ha referido a la dimisión de Artur Mas de la presidencia del PDeCAT y a la renuncia de Carme Forcadell a volver a presidir el Parlament: "Si --los procesos judiciales-- son un motivo para renunciar a presidir un partido o el Parlament, ¿no lo es para presidir la Generalitat?".

También ha lamentado que Puigdemont se presentara como candidato en las elecciones del 21 de diciembre a sabiendas de que no podría regresar ni someterse a una investidura presencial: "Cuando uno acepta ir a unas elecciones sabe que hay unas normas y que, si las gana, debe ir ante el Parlament".

Iceta ha dicho que preferiría que hubiera un presidente de la Generalitat no independentista y que, si hubiera mayoría para ello, apoyaría esta opción, sin descartar ser él el candidato a la investidura si eso aunara consensos.

Preguntado por la posibilidad de que el exconseller socialista y ahora diputado de ERC Ernest Maragall presida el Parlament, ha señalado que "tiene una experiencia política acreditadísima que le da posibilidades para hacerlo muy bien", si bien ha exigido al sucesor de Forcadell que respete la legalidad y preserve los derechos del conjunto de diputados.

ARTÍCULO 155

Preguntado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, ha dicho que "si se vulnera la ley debe haber mecanismo para volver a la legalidad", y ha señalado que, lamentablemente, no queda otro remedio que intervenir la autonomía si el Govern se salta la ley.

Pero espera que eso no ocurra más y que el Govern "vuelva al principio de realidad para recuperar la normalidad institucional".

"Pero si se producen decisiones ilegales, es obvio que puede haber otra vez una intervención del Estado, algo que no nos gusta pero que es obvio", ha añadido.