Iceta ve "inviable" la investidura de Puigdemont y la de cualquier diputado encausado

Publicado 05/02/2018 12:07:25 CET

Pedirá una reunión a Torrent para abordar la situación e instarlo a un "desbloqueo"

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que es "inviable" tanto la investidura de Carles Puigdemont (JxCat) como la del resto de diputados encausados, estén en prisión o en libertad provisional.

Así quiere trasladárselo al presidente del Parlament, Roger Torrent, a quien llamará este mismo lunes para pedirle una reunión en la que abordar la situación de "bloqueo", ha detallado este lunes en rueda de prensa en la nueva sede del partido.

Iceta considera que cada día que pasa se demuestra más que no es viable que Puigdemont sea candidato: "Tanto viaje de tanta gente a Bruselas demuestra hasta qué punto una persona que reside allí no puede presidir la Generalitat".

Reclama "desbloquear cuanto antes la situación y la mejor manera es elegir a un presidente que pueda ejercer sus funciones sin obstáculos", algo que tampoco pueden garantizar los diputados encausados.

De hecho, es partidario de que ninguna persona con causas judiciales pendientes ocupe cargos del Govern, teniendo en cuenta que dentro de un tiempo podrían ser condenados o se podrían encontrar en situaciones comprometidas que afectaran negativamente sus procesos.

"Sería muy prudente que no se intente forzar la situación porque eso no traería nada bueno, pues --los encausados-- no podrían hacerlo con la eficacia y la plenitud exigibles" para un alto cargo del Govern.

PRESIDENCIA SIMBÓLICA

Sobre la posibilidad de que Puigdemont asuma una Presidencia simbólica combinada con otra ejecutiva de alguien que resida en Catalunya, Iceta ha exigido que no se degrade la institución y que se respete la definición de esta figura que hace el Estatut.

Ve la propuesta como un "premio de consolación" para Puigdemont que, a su juicio, dañaría gravemente la institución y provocaría que se hiciera el ridículo si asumiera una Presidencia simbólica.

Contempla que los grupos independentistas pudieran aprobar en el Parlament una resolución de reconocimiento a la figura de Puigdemont o de otro encausado --algo a lo que el PSC se opondría--, pero sería una vía legal que no implicaría una degradación tan grave como la de crear una Presidencia simbólica.

PLAZOS DESBLOQUEADOS

Iceta también ha exigido que se empiece cuanto antes la actividad parlamentaria --el PSC llevará esta petición a la reunión de la Junta de Portavoces del martes--, y ha confiado en que haya un Govern cuanto antes que permita desbloquear la situación.

Se ha referido al informe que preparan los letrados del Parlament para concretar si ha empezado o no la cuenta atrás de dos meses antes de la convocatoria automática de elecciones por falta de presidente, y ha dicho que él confía en que "los plazos están corriendo".

"Lo contrario sería decir que podemos estar cuatro años así y eso no tiene lógica", ha señalado, y ha pedido que no se supedite el calendario parlamentario a las decisiones que pueda tomar el Tribunal Constitucional (TC), que también prevé pronunciarse en este sentido en unas semanas.

100 DÍAS DE 155

Preguntado por los 100 días de aplicación del artículo 155 de la Constitución, Iceta ha recordado que el PSC nunca ha sido partidario de que se aplicara pero que no quedó más remedio cuando se declaró unilateralmente la independencia en el Parlament.

"Nos gustaría que este periodo de excepcionalidad no se prolongue más y la mejor manera es proceder rápidamente a la elección de un nuevo presidente y un nuevo Govern", ha señalado.

Confía en que ERC y JxCat estén teniendo esto en cuenta en sus negociaciones para desencallar la investidura, y que prevean que se necesita un Govern cuanto antes que permita abrir una etapa de negociación con el Estado.

Se ha referido a la propuesta que ERC en el Congreso de los Diputados para activar las relaciones bilaterales, y ha detallado que la mejor manera de hacerlo es que lo pida un nuevo Govern.