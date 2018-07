ICV-EUiA forzará la votación de su sistema electoral para presionar a CiU, ERC y PSC

Publicado 27/04/2015 11:40:57 CET

ICV-EUiA forzará en el debate sobre la admisión a trámite de la ley electoral una votación sobre su propuesta de sistema de distribución de escaños, una medida con la que quieren incrementar la presión sobre CiU y ERC por un lado y el PSC por otro para intentar alcanzar un acuerdo y desencallar una norma que se resiste desde 2007.

En rueda de prensa, los ecosocialistas han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad con texto alternativo --es decir, incluyendo su modelo-- al redactado pactado por la ponencia, que suscribieron CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP pero que deja en blanco el título sobre el sistema electoral para seguir negociándolo más adelante en comisión.

El diputado de ICV-EUiA Jaume Bosch ya ha avanzado que si no prospera su enmienda a la totalidad y se empieza a trabajar sobre el texto de los ecosocialistas, su grupo avalará la propuesta surgida de la ponencia, por lo que la acción de los diputados que lidera Joan Herrera no pone en riesgo que la ley electoral siga su curso.

Con este movimiento los ecosocialistas quieren que los grupos que critican la norma por no incorporar ley electoral -PSC, PP y C's-- se queden sin ese argumento al poder apoyar el modelo de ICV-EUiA, y que CiU y ERC se posicionen sobre una propuesta que desde ICV-EUiA se cree que puede sumar suficientes apoyos y cumple con la proporcionalidad y la representatividad.

El grupo que lidera Herrera lleva semanas ofreciéndose como punto de encuentro entre todas las opciones, ya sea arrastrando a PSC, PP y C's a avalar un modelo sin sistema que incorpore las mejoras en administración electoral, o a CiU y ERC hacia el sistema electoral de los ecosocialistas, un modelo que ven con buenos ojos PSC, PP y C's.

El modelo de ICV-EUiA se inspira en el que se utiliza en los Países Bajos, en el que los partidos presentarían listas en las siete u ocho veguerías pero la distribución de escaños se realizaría a través de un recuento único que sume los votos de un partido en toda Catalunya y distribuya después los escaños por el territorio en función de los apoyos en cada circunscripción.

Herrera, que tomará las riendas de la negociación y pedirá al resto de líderes parlamentarios que traten de desencallar el acuerdo, ha remarcado que "hoy PSC, CiU y ERC no tienen excusas para no votar la proposición" a no ser, ha dicho, que los socialistas no quieran mejorar la administración electoral y nacionalistas y