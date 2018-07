ICV pide al Govern mantener las ayudas a parados con la recaudación de Sucesiones

Actualizado 26/01/2011 15:51:15 CET

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ICV, Joan Herrera, ha pedido al Govern que posponga la eliminación del impuesto de Sucesiones para dedicar estos ingresos a mantener en Catalunya las prestaciones por desempleo, en el caso de que el Estado suprima la ayuda de los 426 euros.

En rueda de prensa tras reunirse este miércoles con miembros de la Plataforma contra el Paro, ha explicado que retrasar la eliminación de Sucesiones ayudaría de esta forma a que ningún parado de larga duración en Catalunya se quede sin prestación social.

El ecosocialista ha asegurado que el Govern no puede rechazar esta propuesta porque, aunque la opinión de CiU e ICV-EUiA en materia de Sucesiones es radicalmente diferente, ahora "la prioridad es que nadie se quede sin prestación".

Ha anunciado que presentarán también en el Congreso "todas las iniciativas posibles" para frenar la retirada de los 426 euros, y ha considerado insuficiente la propuesta del Gobierno de sustituirlos por una ayuda de 350 a los parados que reciban formación.

"La trampa es que no siempre se podrá garantizar la formación, y estas personas se quedarán sin prestación", ha explicado Herrera, que ha añadido que no se puede reducir la cuantía porque ya con 426 euros no se llega con dinero en los bolsillos a final de mes.

Herrera también ha apoyado la concentración del 1 de febrero ante la Generalitat en protesta por la supresión del subsidio y el derecho al trabajo convocada por la Plataforma contra el Paro.