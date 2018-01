Íñigo Méndez de Vigo exige a Torrent respetar a los letrados y "normalidad constitucional"

Actualizado 23/01/2018 14:15:15 CET

No concreta si Rajoy aceptaría reunirse con Torrent y no le consta que haya llegado su carta

TARRAGONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha exigido este martes al nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, respetar los informes de los letrados de la Cámara y organizar una sesión de investidura con "normalidad constitucional".

Lo ha dicho declarado a los periodistas tras inaugurar las obras de remodelación del estadio del Gimnàstic de Tarragona, que se han hecho para acoger este verano los XVIII Juegos Mediterráneos que se celebrarán en la ciudad.

Preguntado por si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, accederá a reunirse con Torrent tras la propuesta que éste le formuló el lunes, no lo ha concretado: "No me consta que la carta del presidente del Parlament haya llegado a Moncloa. No conozco el contenido y no puedo darle la respuesta del Gobierno".

Sí ha opinado que lo normal es que los presidentes de las cámaras autonómicas resuelvan "los temas internos" de acuerdo con la Mesa como órgano rector de la institución, y que lo hagan también de acuerdo a la ley, ha añadido.

"ACONTECIMIENTOS VERGONZOSOS"

Ha reclamado a Torrent que la sesión de investidura no repita los "acontecimientos vergonzosos del 6 y 7 de septiembre", en alusión al pleno que aprobó las leyes del referéndum y la de transitoriedad jurídica.

El informe de los letrados al que se refiere establece que Puigdemont no puede investirse a instancia, ya que el candidato debe estar "presencialmente" en el pleno, y rechaza que los ocho diputados encausados puedan delegar el voto.

Méndez de Vigo ha destacado que siente un especial respeto por el trabajo de los letrados, recordando que él es letrado de la Cortes y tiene "mucha simpatía" por este tipo de cuestiones jurídicas.

"Hay un informe de los letrados que permite unas cosas y otras que no las permite. La decisión de la Mesa debe ser acorde con esos principios", según él.

NO VALORA A PUIGDEMONT

Preguntado por la decisión de Puigdemont de retirar su petición para delegar el voto en la sesión de investidura, ha declinado valorarlo: "El Gobierno no valora estas cosas. Lo que hagan los demás, al Gobierno no le interesa".

El portavoz ha resumido que compete a la "soberana" Mesa del Parlament resolver todo lo que atañe al debate de investidura, pero le ha advertido de que lo que resuelva debe ser acorde al ordenamiento jurídico.

Considera que la "normalidad ha llegado a la calles" en Catalunya y ha pedido que ahora regrese también a las instituciones, empezando por una investidura que cumpla con lo marcan los letrados y, por tanto, la ley.

Ha concluido que Catalunya merece "un gobierno para todos los catalanes y no solamente para una parte", que, a su juicio, es lo que caracterizó al último ejecutivo catalán.