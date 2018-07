James Blunt actuará en Barcelona el 8 de julio, tras vender más de 11 millones de discos de su primer álbum

Actualizado 31/03/2008 21:14:09 CET

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El músico británico James Blunt actuará en la Sala Razzmatazz de Barcelona el próximo 8 de julio, informó hoy Doctor Music. Las entradas podrán adquirirse a partir de mañana en la red Tick Tack Ticket, y en todas las tiendas FNAC y Carrefour.

Tras vender más de 11 millones de copias de su primer disco, 'Back to Bedlam', y con su segundo trabajo ya en el mercado --'All the Lost Souls'--, Blunt hará tres conciertos en España. Vistará Bilbao el 3 de julio, Madrid el día 7, y Barcelona el día siguiente.