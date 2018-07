Joaquim Maria Puyal deja las retransmisiones de los partidos del Barça

Publicado 04/07/2018 14:22:53 CET

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodista Joaquim Maria Puyal ha anunciado este miércoles que deja las transmisiones de los partidos del FC Barcelona en Catalunya Ràdio para "reorientar" su actividad profesional, ha informado la emisora en un comunicado.

Puyal, que lleva desde la temporada 1968-1969 retransmitiendo los partidos del equipo azulgrana --primero en Ràdio Barcelona--, ha señalado que no se trata de una retirada total: "No me jubilo. Quiero reorientar mi actividad profesional".

'La Transmissió d'en Puyal' (La TdP) se ha emitido durante 33 años en Catalunya Ràdio, y durante sus 50 años de retransmisiones ha dado voz a más de 3.000 partidos y acontecimientos deportivos.

"MAESTRO PUYAL"

Tras conocerse la decisión de Puyal, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha remarcado en un tuit recogido por Europa Press: "Son más de 40 años de fútbol en catalán con tu voz. Has sido un creador para la lengua y un referente para los periodistas y para los futbolistas de nuestro país. ¡Gracias por tanto y mucha suerte en la nueva etapa, maestro Puyal".

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por su parte, ha remarcado en otro tuit recogido por Europa Press: "Gracias por todo. En la banda sonora de nuestras vidas está tu voz y tu maestría, que nos han hecho de referente más allá del deporte".

La vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, ha señalado en un tuit: "Muchas gracias, maestro Puyal. Pasión, exigencia e innovación constante han marcado una trayectoria que ha sido escuela y referencia".

El Col·legi de Periodistes de Catalunya, que le concedió el premio Ofici de Periodista 2006, le ha deseado "suerte y aciertos" en la nueva etapa.