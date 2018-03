Turull confía en pactar con la CUP y ser investido el sábado: "La gente pide unidad"

Actualizado 22/03/2018 22:36:04 CET

Afirma que "siempre" ha sido independentista y siempre lo será

El candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull (JxCat), ha confiado este jueves en llegar a un pacto con la CUP para poder ser investido el sábado: "Tenemos que encontrar el acuerdo porque la gente nos pide unidad".

Lo ha dicho en su turno de réplica en el debate de investidura, donde no ha entrado en polémicas con la CUP pese a la negativa de los 'cupaires' a investirlo este jueves, y ha admitido que "la unidad no debe hacerse en base" a la imposición de una de las partes sino a través del consenso.

Turull ha manifestado que la unidad es lo que hace avanzar los pueblos de forma pacífica y ha recordado que en las multitudinarias manifestaciones soberanistas la gente no preguntaba a la persona que tenía al lado "de quien era", si de un partido independentista u otro.

Ha reivindicado que ha querido someterse a la investidura pese a no tener un acuerdo con la CUP porque su estilo es estar "a las duras y a las maduras", y ha confiado en que podrá tejer un acuerdo mucho más amplio con los 'cupaires'.

Turull ha explicado que este turno de réplica ha sido breve de forma buscada, ya que este viernes debe comparecer ante el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el proceso soberanista: "Tenemos que ir a Madrid e intentaré no alargarme".

NO HAY CAMBIO DE RUMBO

También ha dicho que su oferta de diálogo al Estado no significa que ya no sea independentista: "Jordi Turull siempre ha sido independentista y siempre lo será, pero desde el diálogo se puede dar salida a la voluntad que se ha expresado en las urnas".

Ha asegurado que su discurso inicial, en el que no ha hecho menciones ni a la república ni al independentismo, no supone un "cambio de rumbo", y ha defendido que debe poderse dialogar con el Estado sin renunciar a la independencia.

CRÍTICAS A CS Y PSC

También ha criticado a Cs por querer "dividir el pueblo de Cataluña" a través de generar polémicas entre la lengua catalana y la castellana, y al PSC por considerar que ha sido cómplice de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Sobre las acusaciones que se han vertido sobre él por ser dirigente de la CDC que ha sido condenada por corrupción, ha defendido a su expartido y al actual: "He militado en CDC y ahora en el PDeCAT y estoy muy contento. No de todo, pero no reniego de mi trayectoria".