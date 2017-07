Junqueras replica al Tribunal de Cuentas que habrá 1-O aunque "el precio sea 5 millones"

Actualizado 19/07/2017 21:43:29 CET

Asegura que quien está "fuera de la legalidad" con el 1-O es el Estado y no los independentistas

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha replicado este miércoles al Tribunal de Cuentas que perseguir el patrimonio de los responsables de la consulta del 9N no frenará el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que habrán urnas aunque "el precio sea de cinco millones de euros".

Lo ha dicho en un acto organizado por la ANC en el Teatre de Sarrià en Barcelona, después de que el Tribunal de Cuentas haya activado la investigación para reclamar a los organizadores de la consulta del 9N --Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs-- los más de cinco millones que se gastaron para esa votación.

"Si el precio del 1-O fuera de cinco millones de euros, teniendo en cuenta que más de dos millones de personas votaron en el consulta del 9N, sale a dos euros por cabeza. Tenemos dos euros por cabeza", ha proclamado, pidiendo a la gente que no se deje intimidar y vaya a votar el 1 de octubre.

El vicepresidente ha ironizado incluso que le parece más que asumible que el precio sea de dos euros por cada votante del 9N y asegurado que harán el 1-O incluso si cuesta cuatro euros por cabeza: "Hay millones --de personas-- que si éste es el precio, pagarán gustosos. A menudo nos tocar pagar mucho más".

Junqueras ha pedido a los ciudadanos que decisiones como la de este miércoles del Tribunal de Cuentas no deben asustar a nadie de cara al referéndum: "No nos tenemos que dejar intimidar, amenazar, amedrentar. No tenemos que permitir que nos falten al respeto".

Ha defendido que quien se sitúa "fuera de la legalidad" es el Estado y no los independentistas: su argumento es que la legislación internacional admite el derecho de autodeterminación y el Gobierno central no lo está respetando mientras que la Generalitat sí.

"Quien está fuera de la norma y de la ley constantemente es el Estado, que tiene un Gobierno que utiliza las cloacas. Lo hemos visto en documentales", ha explicado en alusión a la 'Operación Catalunya' que los soberanistas aseguran que se urdió para perseguir a cargos independentistas.

SE VOTARÁ "COMO SIEMPRE"

En el acto también ha participado la exconsellera de Enseñanza y diputada de JxSí, Irene Rigau, y junto con Junqueras han dedicado parte de su intervención a asegurar que el referéndum tiene todas las garantías y se votará "como siempre" se ha hecho en todas las elecciones anteriores.

Rigau ha concretado que la gente recibirá "las credenciales" en casa sobre donde votar y también ha asegurado que la Generalitat pondrá locales en aquellos municipios cuyos ayuntamientos rechacen colaborar con la votación del 1 de octubre.

También ha garantizado que no se obligará a participar a nadie como miembros de las mesas electorales, y ha expuesto que está previsto un sistema por el cual se tendrá en cuenta la provisión de sustitutos si hay gente que no se presenta para formar parte de la mesa.

Ha recordado, por ejemplo, que unas elecciones convencionales, si fallan los titulares de la mesa y los suplentes, el primero que acude a votar tiene el deber de quedarse como miembro de la mesa.

"Se hará con toda normalidad. Hace treinta años que votamos y sabemos como hacerlo", ha proclamado Rigau, que ha querido tranquilizar a la gente recordando que la justicia persigue a los cargos que han impulsado la consulta del 9N, pero no a los ciudadanos de a pie que participaron en ella.

Este acto de Junqueras y Rigau forma parte del más de un centenar que ha programado la ANC por toda Catalunya para explicar que el referéndum del 1-O tiene "todas las garantías democráticas".