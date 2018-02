Katy Perry vuelve a Barcelona con 'Witness The Tour' el 28 de junio

Publicado 27/02/2018 10:40:45 CET

La cantante estadounidense volverá a Barcelona el 28 de junio con 'Witness The Tour', la gira de su nuevo álbum 'Witness', que en España tendrá su único concierto en el Palau Sant Jordi de la capital catalana.

Según ha informado la promotora Doctor Music este martes en un comunicado, las entradas se podrán adquirir a partir del próximo miércoles 7 de marzo a través de Doctor Music y Ticketmaster, así como en las tiendas Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes.

Perry, que debutó con 'One of the Boys' en 2008, se enrola en esta nueva gira para presentar su cuarto álbum, que en junio se convirtió en el número uno del Billboard Top 200, además de serlo también de iTunes en 46 países.