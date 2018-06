Katy Perry vuelve este jueves a Barcelona con su única parada en España con 'Witness The Tour'

Publicado 28/06/2018 4:25:44 CET

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante estadounidense volverá a Barcelona este jueves con 'Witness The Tour', la gira de su nuevo álbum 'Witness', que en España tendrá su único concierto en el Palau Sant Jordi de la capital catalana.

Perry, que debutó con 'One of the Boys' en 2008, se enrola en esta nueva gira para presentar su cuarto álbum, que en junio se convirtió en el número uno del Billboard Top 200, además de serlo también de iTunes en 46 países.

Con conciertos este junio en las ciudades británicas de Manchester, Liverpool, Sheffield, Glasgow y Newcastle, y después de Barcelona, la artista norteamericana visitará Lisboa (Portugal) y Johannesburgo (Sudáfrica), antes de adentrarse en su gira por Australia con parada en Perth, Adelaide, Brisbane, Sydney; Auckland (Nueva Zelanda) y San Diego (Estados Unidos).

Con motivo del concierto, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará un servicio especial de autobuses de bajada cuando finalice el concierto a partir de las 23 horas aproximadamente entre el recinto y plaza España.

Para subir al recinto, TMB recomienda usar la línea 150 de autobús entre las 18.30 y las 21.30 horas.