Laura Borràs ve "preceptivo" feminizar la dirección de los grandes equipamientos

Publicado 16/09/2018 11:45:58 CET

"Creo que hay que hacerlo porque es justo que sea así"

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha destacado la necesidad de feminizar los cargos directivos de los grandes equipamientos: "Es preceptivo que sea así. Creo que hay que hacerlo porque es justo que sea así. No es porque sea un capricho de alguien".

En una entrevista de Europa Press, ha agregado que, si se pusiera a un hombre, nadie pensaría que no tiene suficientes méritos o criterio para hacerlo: "¿Por qué tenemos que pensar cuando es una mujer que no tiene suficientes méritos para serlo?".

Por ejemplo, en el caso del Institut Ramon Llull (IRL) --cuyo director, Manel Forcano, dejará el cargo el 26 de septiembre-- ha considerado que "es una anomalía que en los 15 ó 16 años que lleva no haya habido una dirección llevada a cabo por una mujer", porque seguro que hay candidatas para dirigirlo.

"Que no haya habido mujeres antes es una anomalía; que la corrijamos es absolutamente normal", ha sostenido Borràs, y ha lamentado que encima pese sobre la persona que corrige una anomalía la sospecha de que quizás no tiene suficientes méritos para tener este cargo es absolutamente injusto.

"NORMALIDAD NO NORMAL"

"Es una normalidad que no es normal, porque cuando no está reflejada la mitad de la población no es normal", y ha añadido que la sociedad se ha acostumbrado a que esto sea normal, pero no lo es.

Borràs ha dicho que tiene la responsabilidad de llevarlo a cabo como acción política, y que ella predica con el ejemplo en el caso de las direcciones generales.

Para ella, hay otros ámbitos en los que mucha gente piensa que quizás no hay suficientes mujeres, "pero es que en el mundo de la cultura hay muchísimas mujeres" aunque quizás no reciben las oportunidades para las que están preparadas.

Ha opinado que éste es el techo de cristal de siempre: "Si no ves a mujeres en puestos directivos, es más difícil que, cuando tienes que hacer un relevo, pienses en mujeres".