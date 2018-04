El Liceu estrenará mundialmente la ópera de "pasión" 'Demon' en ruso

Publicado 18/04/2018 14:56:14 CET

Acoge por primera vez esta ópera de Rubinstein desde el lunes

BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu estrenará mundialmente el próximo lunes la nueva producción 'Demon', ópera rusa de Anton Rubinstein de finales del siglo XIX y dirigida por Dmitry Bertman, que es una "historia de pasión", y que rendirá homenaje al barítono ruso fallecido en noviembre Dmitry Hvorostovsky, que tenía que protagonizar esta pieza.

En rueda de prensa, Bertman ha explicado que esta ópera, ambientada en Georgia y la más popular del compositor, plantea una pasión "que a veces es capaz de ganar incluso al demonio", en una historia muy triste, ha descrito.

Ha detallado que se trata de su propia versión de esta ópera y que su interés era hacerla más reducida para que guste a más gente; en una coproducción con el Helikon Opera de Moscú --de la que es director artístico--, la Opéra National de Bordeaux y la Staatstheater de Nüremberg.

Bertman ha relatado que Rubinstein siempre se interesó por historias globales, como esta ópera, que pone de relieve que cada uno tiene un demonio y un ángel dentro: en ésta, el demonio y Tamara protagonizan una historia de amor.

DEMONIO CON HUMANIDAD

En la pieza --que por primera vez podrá verse en ruso en España--, la naturaleza sobrenatural del demonio acabará demostrando tener más humanidad y buen fondo que muchas personas.

Ha avanzado que habrá mucho movimiento en esta pieza, mientras que el director musical Mijaíl Tatarnikov ha relatado que en la ópera, "las melodías más bonitas son las del demonio".

Debutante en el Liceu, la soprano lituana Asmik Grigorian --hija del tenor armenio Gegham Grigoryan, que cantó en el Liceu--, ha explicado que ya interpretó este papel en Moscú, y que después de morir Hvorostovsky no quería hacer esta ópera más, y de hecho ha asegurado que no cambiará la versión y no la cantará más.

El barítono letón Egils Silinis, que ya ha cantado anteriormente este papel, ha considerado que "es una música maravillosa para barítono", y ha explicado que siempre se ha preguntado porque muchos teatros de fuera de Rusia no programan esta ópera y que quizás ahora se animen a hacerlo.

VESTUARIO, TEJIDO EN BARCELONA

El Gran Teatre del Liceu se ha encargado de la producción del vestuario y escenografía, firmadas por Hartmut Schörghofer, empleando a 16 personas durante dos meses y medio en la sastrería, dando lugar a 180 piezas, ya que el coro tiene un vestuario doble y también los solistas: "Todo se ha hecho en Barcelona", ha explicado.

La puesta en escena, que ha sido diseñada con la vocación de ser intercambiable y tiene un presupuesto de 220.000 euros, consiste en un gran túnel de madera de tulipé de 13 metros de ancho, 12 de profundidad y 9,5 de alto.

Esta estructura estática alberga en su interior una gran esfera de seis metros de diámetro con el tejido de un globo aerostático, que tiene un proyector en su interior y sube y baja sobre las cabezas de los intérpretes.