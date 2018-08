Publicado 23/07/2018 4:25:04 CET

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantante Luis Fonsi actuará en el Gran Teatre del Liceu de la capital catalana este lunes en el marco del Suite Festival.

Fonsi interpretará su 'Love and Dance World Tour', con éxitos como 'Quisiera poder olvidarme de ti', 'Aquí estoy yo' y 'No me doy por vencido'.

Además de estos temas, el cantante puertorriqueño también tiene previsto interpretar sus canciones más actuales como 'Échame la culpa' y 'Despacito'.