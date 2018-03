Independentistas cortan la AP-7 en Figueres (Girona) y la N-340 en Alcanar (Tarragona)

Actualizado 27/03/2018 9:10:14 CET



GIRONA, 27 (EUROPA PRESS)

La autopista AP-7 se encuentra cortada desde este martes a primera hora de la mañana a su paso por Figueres (Girona) por parte de un grupo de manifestantes independentistas convocados por los Comités de Defensa de la República (CDR), como también ocurre en la carretera N-340 en Alcanar (Tarragona).

Según el Servei Català de Trànsit, la interrupción de la circulación en Figueres se ha producido a las 06.34 horas en el punto kilométrico 20 de la autopista, habitualmente muy transitada ya que conecta la frontera francesa con el área metropolitana de Barcelona.

En Alcanar, en cambio, se ha cortado la vía a las 08.37 horas después de una convocatoria de los CDR difundida en redes sociales, que este mismo martes han protagonizado cortes en la avenida Diagonal y la Meridiana de Barcelona.

En la AP-7 Trànsit realiza desvíos por la salida 2 (La Jonquera) en sentido sur y por la 4 (Figueres Sud) para los vehículos que circulan hacia el norte, mientras que el corte de la N-340 acumula un kilómetro de retenciones.

Asimismo, en Figueres hay un tramo de unos tres kilómetros entre ambas salidas de la AP-7 en la que se han quedado atrapados varios vehículos.

Ambos cortes se producen a pocos kilómetros de los límites territoriales de Catalunya: el de la AP-7 se encuentra muy cercano a la frontera francesa y el de Alcanar afecta la circulación con la Comunidad Valenciana.

